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Sarıyer ve Şişli Belediyelerine soruşturma: DHKP-C'ye para aktarımı iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 08:26 Güncelleme: 11.03.2025 08:34
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Sarıyer ve Şişli Belediyelerine soruşturma: DHKP-C’ye para aktarımı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C’ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapılırken 32 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C'ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapılırken 32 kişi gözaltına alındı.

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Sarıyer ve Şişli Belediyelerine soruşturma: DHKP-C’ye para aktarımı iddiası Sarıyer ve Şişli Belediyelerine soruşturma: DHKP-C’ye para aktarımı iddiası Sarıyer ve Şişli Belediyelerine soruşturma: DHKP-C’ye para aktarımı iddiası
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