Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı açıldı! Erdoğan ve Aliyev’den açıklamalar: Nahçıvan’ın 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak

(Fotoğraf: AA)

"NAHÇIVAN İLE ELEKTRİK BAĞLANTILARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİYLE BU SÜRECİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki, günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hattın özellikle Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi, kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim; Türkiye ve Azerbaycan, barışın, huzurun ve refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık. Samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra da bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. 6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl can Azerbaycan'ı yanımızda bulduysak, biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan ile elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz."