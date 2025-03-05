Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı açıldı! Erdoğan ve Aliyev’den açıklamalar: Nahçıvan’ın 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak

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Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini 1,5 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan ile attıklarını anımsatan Aliyev, bugünün Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşlik tarihinde önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Aliyev, tarihi Azerbaycan toprağı olan Nahçıvan'ın Sovyet yönetiminin Batı Zengezur'u Azerbaycan'dan koparıp Ermenistan'a birleştirmesi nedeniyle bir asırdan fazladır ülkenin esas kısmından ayrı kaldığını ve kara bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Bu adaletsizliğin Nahçıvan'daki soydaşların hayatını çok kötü etkilediğini söyleyen Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan Nahçıvan'ı ablukaya almıştı. Ermeniler Karabağ'ı işgal ettikleri gibi Nahçıvan'ı da işgal etmek istiyorlardı. O zaman Nahçıvan'ın başkanı olan babam Haydar Aliyev bunu önledi. Nahçıvan'ın işgal edilmemesinin nedenlerinden biri de o zaman Nahçıvan'la Türkiye arasında Ümit Köprüsü'nün inşa edilmesidir. Türkiye'den gelen yardımlar Nahçıvan'ın özgür kalmasına önemli katkılar yaptı."

Aliyev, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan'ın dev projeler gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi petrol ve doğal gaz boru hatları projeleri, sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden giden gazın birçok ülkenin enerji güvenliğini sağladığına dikkat çeken Aliyev, "Geçen yıl Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe ulaştı. Bu rakamın yarısı Türkiye'ye olan ihracattır. Türkiye dışında 10 Avrupa ülkesi Azerbaycan gazıyla enerji güvenliğini pekiştiriyor." şeklinde konuştu.

Aliyev, açılışını gerçekleştirdikleri Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın da Nahçıvan'ın enerji güvenliğini sağlayacağını, Azerbaycan'dan Türkiye'ye, oradan da Nahçıvan'a iletilen gazın oranın enerji sorununu çözeceğini bildirdi.

"TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİNDE SAYIN ERDOĞAN'IN ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR"

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji projelerinin aynı zamanda ulaştırma projelerine de olanak sağladığını söyleyen Aliyev, şöyle konuştu: "Türkiye'yi Azerbaycan ile birleştiren Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hem ülkelerimiz hem de daha geniş coğrafya için çok güzel avantajlar sağlıyor. Özellikle Türk dünyasını birleştirmek için bu ulaştırma bağlantısının çok büyük anlamı ve faydası var. Doğal olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve kardeşlik Türk dünyasına büyük katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var. Onun liderliğinde hem Türkiye'de büyük başarılar elde edildi hem de Türk dünyasının daha da sıkı birleşmesi için yeni fırsatlar oluştu. Azerbaycan da her zaman Türk dünyasının birleşmesine büyük önem veriyordu ve bu birliği sağlamak, ebedi kılmak ve ilişkileri ortak tarih ve ortak çıkarlar üzerinde kurmak için hiçbir çabadan kaçınmıyordu."

Aliyev, Nahçıvan'daki 500 bin soydaşın bugünkü töreni bayram gibi gördüklerini vurgulayarak, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende, konuşmaların ardından Erdoğan ve Aliyev, Iğdır Dilucu'ndaki BOTAŞ Doğal Gaz Ana Ölçüm İstasyonu'na video konferans yöntemiyle bağlandı. Burada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, talimatlar doğrultusunda gaz vanasını çevirerek Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nı hizmete açtı.

Açılıştan sonra Erdoğan ile Aliyev, projede yer alan mühendis ve işçilerle aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmeye geçti.