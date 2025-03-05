Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı açıldı! Erdoğan ve Aliyev'den açıklamalar: Nahçıvan'ın 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara’ya geldi. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleşti. Başkan Erdoğan açıklamasında, 'Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır. Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz.' dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Ankara'ya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
KRİTİK DOĞALGAZ HATTI AÇILDI
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.
Burada konuşan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, Azerbaycan halkının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.
"Bir millet, iki devlet" şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerinde her alanda büyük mesafeler kaydettiklerini belirten Erdoğan, savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkeler arasındaki münasebetlerin sürekli geliştiğini söyledi.
Başkan Erdoğan, bu işbirlikleri arasında birçok projeyle taçlandırdıkları enerji sektörünün başta yer aldığını vurgulayarak, bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın, Şahdeniz Gaz Sahası'nın üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı'nın devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduklarını ifade etti.
Erdoğan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.
Bu alanda, stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Azerbaycan ile tam bir uyum içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.
Erdoğan, "Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanındaki daha önceki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan ile kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır." diye konuştu.
"NAHÇIVAN İLE ELEKTRİK BAĞLANTILARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİYLE BU SÜRECİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"
BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki, günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hattın özellikle Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi, kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim; Türkiye ve Azerbaycan, barışın, huzurun ve refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık. Samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra da bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. 6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl can Azerbaycan'ı yanımızda bulduysak, biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan ile elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz."
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini 1,5 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan ile attıklarını anımsatan Aliyev, bugünün Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşlik tarihinde önemli bir gün olduğunu vurguladı.
Aliyev, tarihi Azerbaycan toprağı olan Nahçıvan'ın Sovyet yönetiminin Batı Zengezur'u Azerbaycan'dan koparıp Ermenistan'a birleştirmesi nedeniyle bir asırdan fazladır ülkenin esas kısmından ayrı kaldığını ve kara bağlantısının bulunmadığını belirtti.
Bu adaletsizliğin Nahçıvan'daki soydaşların hayatını çok kötü etkilediğini söyleyen Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
"1. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan Nahçıvan'ı ablukaya almıştı. Ermeniler Karabağ'ı işgal ettikleri gibi Nahçıvan'ı da işgal etmek istiyorlardı. O zaman Nahçıvan'ın başkanı olan babam Haydar Aliyev bunu önledi. Nahçıvan'ın işgal edilmemesinin nedenlerinden biri de o zaman Nahçıvan'la Türkiye arasında Ümit Köprüsü'nün inşa edilmesidir. Türkiye'den gelen yardımlar Nahçıvan'ın özgür kalmasına önemli katkılar yaptı."
Aliyev, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan'ın dev projeler gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi petrol ve doğal gaz boru hatları projeleri, sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden giden gazın birçok ülkenin enerji güvenliğini sağladığına dikkat çeken Aliyev, "Geçen yıl Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe ulaştı. Bu rakamın yarısı Türkiye'ye olan ihracattır. Türkiye dışında 10 Avrupa ülkesi Azerbaycan gazıyla enerji güvenliğini pekiştiriyor." şeklinde konuştu.
Aliyev, açılışını gerçekleştirdikleri Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın da Nahçıvan'ın enerji güvenliğini sağlayacağını, Azerbaycan'dan Türkiye'ye, oradan da Nahçıvan'a iletilen gazın oranın enerji sorununu çözeceğini bildirdi.
"TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİNDE SAYIN ERDOĞAN'IN ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR"
Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji projelerinin aynı zamanda ulaştırma projelerine de olanak sağladığını söyleyen Aliyev, şöyle konuştu: "Türkiye'yi Azerbaycan ile birleştiren Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hem ülkelerimiz hem de daha geniş coğrafya için çok güzel avantajlar sağlıyor. Özellikle Türk dünyasını birleştirmek için bu ulaştırma bağlantısının çok büyük anlamı ve faydası var. Doğal olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve kardeşlik Türk dünyasına büyük katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var. Onun liderliğinde hem Türkiye'de büyük başarılar elde edildi hem de Türk dünyasının daha da sıkı birleşmesi için yeni fırsatlar oluştu. Azerbaycan da her zaman Türk dünyasının birleşmesine büyük önem veriyordu ve bu birliği sağlamak, ebedi kılmak ve ilişkileri ortak tarih ve ortak çıkarlar üzerinde kurmak için hiçbir çabadan kaçınmıyordu."
Aliyev, Nahçıvan'daki 500 bin soydaşın bugünkü töreni bayram gibi gördüklerini vurgulayarak, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Törende, konuşmaların ardından Erdoğan ve Aliyev, Iğdır Dilucu'ndaki BOTAŞ Doğal Gaz Ana Ölçüm İstasyonu'na video konferans yöntemiyle bağlandı. Burada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, talimatlar doğrultusunda gaz vanasını çevirerek Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nı hizmete açtı.
Açılıştan sonra Erdoğan ile Aliyev, projede yer alan mühendis ve işçilerle aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmeye geçti.
BORU HATTI TOPLAM 97.5 KİLOMETREDEN OLUŞUYOR
Iğdır'dan Nahçıvan'ın Sadarak ilçesine kadar uzanan 16 inçlik boru hattının uzunluğu, Azerbaycan bölümünde 17,5 kilometre ve Türkiye bölümünde 80 kilometre olmak üzere 97,5 kilometre.
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