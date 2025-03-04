04 Mart 2025, Salı
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Başkan Erdoğan eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 15:39 Güncelleme: 04.03.2025 15:44
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Başkan Erdoğan eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'ın eski cumhurbaşkanlarından Kolinda Grabar-Kitarovic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Başkan Erdoğan eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç’i kabul etti Başkan Erdoğan eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç’i kabul etti Başkan Erdoğan eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç’i kabul etti

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