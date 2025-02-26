Eski YÖK üyesinden İmamoğlu için çarpıcı sözler: Diploması yok hükmünde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin soruşturma sürerken, eski Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) üyesi ve idare hukukçusu Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, İmamoğlu'nun 1990'da KKTC'deki özel bir üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

Yaşar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "YÖK'e göre İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta sınavsız girdiği 'şeyin' yatay geçiş yaptığı tarihten iki yıl sonra bile bırakın denk sayılması, hâlihazırdaki durumları itibarıyla üniversite sayılmasına imkân yoktu. Dolayısıyla o dönemde bu merdivenaltı sözde üniversiteden yatay geçişin mümkün olmaması bakımından 'yok' hükmündedir. Diğer yandan idarenin 'özensizliği' sebebiyle 'açık hata' sayıldığında bile sonuç değişmez. Yok hükmünde işlemler, ilgilisinin hilesine dayalı işlemler, idarenin açık hatası sonucu yapılan işlemler her zaman geri alınabilir. Bu tür kararlar ortaya çıktığında takdiri olarak değil zorunlu olarak geri alınırlar."