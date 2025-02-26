CHP'de "sahte diploma" tartışması! Lütfü Savaş'tan İmamoğlu'na sert tepki: Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın

Ekrem İmamoğlu | Fotoğraf-AA Arşiv

"DAHA ÖSYM'Yİ KAZANAMAMIŞSIN"

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Savcılık, 26 Şubat günü İmamoğlu'nu savcılığa ifade vermesi için çağrı kağıdı ile davetiye göndermişti. CHP'li Lütfü Savaş, katıldığı bir canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nu sahte diploma soruşturması üzerinden sert sözlerle tepki gösterdi. Savaş, "Hem Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun, hem ÖSYM'yi kazanamamışsın, benim karşımda konuşamazsın." dedi.