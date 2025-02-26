CHP'de "sahte diploma" tartışması! Lütfü Savaş'tan İmamoğlu'na sert tepki: Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın
Son zamanlarda suların durulmadığı CHP'de bu kez de İBB Başkanı imamoğlu'nun 'sahte diploma'sı olduğu iddiaları tartışılıyor. CHP'nin 'şaibeli kurultayı' için iptal davası açan Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel ve İmamoğlu'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savaş'tan bu kez İmamoğlu'na tepki geldi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, sahte diploma soruşturmasını hatırlatarak 'Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın, benim karşımda konuşamazsın.' diyerek tepki gösterdi.
CHP'de şaibeli kurultay sonrası parti içinde sular durulmuyor. Kurultayın 'şaibeli' olduğunu söyleyen Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş iptali için dava açmıştı. Bunların ardından Savaş'tan yeni bir hamle geldi.
Lütfü Savaş, önceki gün suç duyurusunda bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma tartışmaları üstünden tepki gösterdi.
CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.
"SAHTE DİPLOMA" İDDİASI
Şaibeli kurultay krizinin tartışmaların odağında olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" soruşturması başlatılmıştı.
"BULGULAR VAR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbar doğrultunda 2024 yılının Aralık ayında Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) müzekkere yazmıştı. Savcılığın müzekkeresine ilişkin YÖK'ten gelen cevap yazısında, İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin bulgular yer aldığı belirtilmişti.
"DAHA ÖSYM'Yİ KAZANAMAMIŞSIN"
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Savcılık, 26 Şubat günü İmamoğlu'nu savcılığa ifade vermesi için çağrı kağıdı ile davetiye göndermişti. CHP'li Lütfü Savaş, katıldığı bir canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nu sahte diploma soruşturması üzerinden sert sözlerle tepki gösterdi. Savaş, "Hem Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun, hem ÖSYM'yi kazanamamışsın, benim karşımda konuşamazsın." dedi.
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