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MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 11:29 Güncelleme: 25.02.2025 11:38
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MSB duyurdu: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

6 PKK'LI TERÖRİST YOK EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

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MSB duyurdu: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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