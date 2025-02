Bakan Yerlikaya'dan "Gabar'da petrol üretimi" açıklaması: 75 bin varil seviyesine ulaşıldı

Bakan Yerlikaya: Terörle mücadeleden asla vazgeçmiyoruz | Fotoğraf: DHA

"TERÖRLE MÜCADELEDEN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ"

Gabar Dağı'nda günlük 75 bin varil petrol üretim seviyesine ulaşıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Terör bitme noktasına geldikçe, bugün Şırnak'ta terörü değil, milletçe hepimizi sevindiren gelişmeleri konuşur olduk. Şırnak son yıllarda; üretimle, kalkınmayla, istihdamla, turizmle anılmaya başlandı. Bir zamanlar terörün gölgesinde kalan Cudi ve Gabar; bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle özdeşir hale geldi. Şükürler olsun; Gabar'da günlük 75 bin varil petrol üretim seviyesine ulaşıldı. Evet, terör yıllarca kardeşliğimize, huzurumuza kast etti. Ama biz bir olmaya, birlik içinde olmaya devam ettik. Sonunda kazanan kardeşliğimiz oldu. Kazanan milletimiz oldu. Kazanan Şırnaklı hemşehrilerim oldu. Bugün de bütün gücümüzle hain ve bölücü örgütü bu topraklardan silip atmak için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu taşeron örgütün yurtdışındaki geçici baron ve yardakçılarına hiçbir zaman eyvallah etmiyoruz. Terörle mücadeleden asla taviz vermiyoruz. Çünkü amacımız; Şırnaklı kardeşlerimizin huzuru, 'Türkiye'nin huzuru…' Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bizim devlet anlayışımızda ayrılık gayrılık yoktur. Her bir vatandaşımız bizim için azizdir, kıymetlidir. Türkü, Kürdü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si bu cennet vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Hepsi bizim için et ile tırnak gibidir. Bize düşen görev de; ülkemizin neresinde olursa olsun her bir vatandaşımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamaktır. Kardeşliğimizi, dayanışmamızı pekiştirmektir. Aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlara, fesat çıkarmaya çalışanlara sözümüz odur ki; tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, 'Ülkemize yönelik terör tehditlerinin tamamı sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.' Terörle nasıl etkin bir şekilde mücadele ediyorsak; asayiş, organize suçlar, kaçakçılık, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadelede de aynı kararlılığı gösteriyoruz.

Şimdi; Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi, huzur ve güvenin tesisi noktasında Şırnak'taki kararlılığımızı gösteren, çabalarımızı destekleyen, somut verileri sizlerle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.