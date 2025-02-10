Bakan Yerlikaya'dan "Gabar'da petrol üretimi" açıklaması: 75 bin varil seviyesine ulaşıldı

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"63,5 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENDİ"

Kentteki kaçakçılık operasyonlarıyla geçen yıl 63,5 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "2023'e kıyasla Türkiye mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta 85 bin olay sayısını düşürerek, yüzde 29'luk düşüş oranını sağlamıştık. Burada 5 hırsızlık türünde ortalama yüzde 48,5 düşüş yakaladığımızı söylerken, Şırnak'ta da aynı şekilde hırsızlık türlerinin hepsinin de ortalama yüzde 50'ye yakın bir düşüş olduğunu da paylaşmak istiyorum. Ve yine geçen yıl 329 emniyet, 300 jandarmamız tarafından olmak üzere 629 hapis yakalaması olduğunu paylaşmak istiyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili her gittiğimiz şehirlerdeki huzur toplantılarına sizlerle bunu paylaşıyoruz, 450 kişi hakkında ruhsatsız silahla ilgili işlem yapıldığını ve 640 silahın yakalandığını söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz yakın zaman önce 2024'ün sonunda, gazi meclisimizi bu ruhsatsız silah ile ilgili ceza kapsamı ve cezanın sürelerinin artırıldığını, caydırıcılık gücümüzün daha yukarıya çıktığını da belirtmek istiyoruz. Kaçakçılıkla ilgili, emniyetimiz ve jandarmamız geçen yıl bin 374 operasyon yaptıklarını, 14 tutuklu, 27 adli kontrol sayılarını sizlerle paylaşmam gerekiyor. Akaryakıt, alkollü içki, sigara, elektronik sigara ve makaron ile tütün olmak üzere 63 milyon 531 bin liralık da vergi kaybının önüne geçildi. Burada bizi ilgilendiren, 63,5 milyon liralık vergi kaybını önlediğimizi belirtmek istiyoruz. Uyuşturucuyla ilgili ülke genelinde çok büyük gayretler gösteriyoruz. Gece gündüz demeden emniyet jandarma ve sahil güvenlik istihbaratımız hep birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz. Şırnak'ta da aynı gayretin o rakamlara yansıdığını söylemem gerekir. Geçen yıl yapılan imal ve ticaretle ilgili yani TCK 188 ile ilgili 128 operasyonunda 93 tutuklu olduğunu ve 30 da adli kontrol olduğunu söylemem gerekiyor. Toplamda kilogram cinsi gram cinsi olanları bir bapta söylesek, 121 kilo uyuşturucunun, 70 bin 46 adet de uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini söylemeliyiz. Biz tabii siber suçlarla organize suçlar, düzensiz göçle ilgili mücadeleler de hakeza arkadaşlarımızın büyük gayret içerisinde olduğunu söylemeliyiz" diye konuştu.

"DEVRİYE SAYILARIMIZI ARTTIRDIK"

Trafik kazalarının önlenmesi için denetimlerin sıklaştırıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Trafik denetimleriyle ilgili arkadaşlarımız tüm Türkiye'deki illerde olduğu gibi bakanlığımızın talimatıyla önleyici devriye sayılarımızı artırıyoruz. Polis bölgesinde yüzde 27, jandarma bölgesinde 2024'te şimdilik yüzde 22 artırdık. Trafikle ilgili hakeza ortalama yüzde 25 civarında trafik devreye sayılarımızı artırdık. Biliyorsunuz yaka kamerasıyla da artık arkadaşlarımızı çok daha etkin kılıyoruz. Bu devreye sayılarımızı trafikte ve önleyici dikte artırmaya devam edeceğiz. Yeni araçlarımızla beraber. Bizim hedefimiz şu, olay yerinde maalesef ölen vatandaş sayısını, bir ay içerisinde de hastanede ölen sayılarını bizim aşağı çekmek için denetim sayılarını arttırmamız gerekiyor, hep birlikte trafik kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Son olarak da değerli arkadaşlar Şırnak'ta da 2023'te maalesef 36 vatandaşımız trafik kazalarından hayatını kaybederken, 2024'te bu rakam artmış, 45 olmuş. Motosiklet sayılarının arttığını ve kazalarda motosikletin her 3 kazadan birinin, Şırnak'ta da üçte birinin motosiklet kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yine aşırı hızın toplam ölümlerde çok önemli bir oranda. Yüzde 50 oranda olduğunu görüyoruz. Biz artık 2025'te her sizlerle bir araya gelişimizde hep trafik kazalarını azaltmakla ilgili neler yaptığımızı ve bununla ilgili yapmış olduğumuz eylem planına uygun olarak denetimlerimizi ve sizlerden bu noktada, medyamıza nasıl destek istediğimizi her fırsatta paylaşacağız" dedi.

"SİZLERE GÜVENİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, çalışmalarından ötürü bakanlık personelleri ve emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Son olarak göç olarak da Şırnak'ta 2 bin 517 adres saikatları sonunda netleşen bir yabancı sayısının olduğunu, bunun 1933'ünün Suriyeli, 577'nin yasal kalış, yani ikamet izinli olduğunu görüyoruz. Gönüllü güvenli onurlu 2024'te sadece 15 dönüş olduğunu, ama tüm şehirlerimiz olduğu gibi mobil göç noktası araçlarımızda burada da biz kimlik kontrollerini yaptığımızı ve 4 bin 331 bugüne kadar kimlik denetimi yabancı yaptığımızı, bunlardan da 239 düzensiz göçmen olarak tespit edilen yabancıyı da sınır dışı ettiğimizin de altını çizmek istiyoruz. Peki, düzensiz göçle mücadelede her zaman söylediğimiz o göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ilgili geçen yıl ne yapıldı? 23 operasyon yapıldı, 5 tutuklu 8 adli kontrol ve geçen yıl 239 düzensiz göçmen yakaladığımızı ve bunlardan da tamamını da deport yani sınır dışı ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Ben bu şehirde başta terörle mücadeledeki büyük kararlılığı azmi cesareti, aynı zamanda bütün bu görevlerin yanında kişilere ve mal varlığına karşı suçlar olmak üzere, İçişleri Bakanlığı'nın görev alanına giren tüm alanlarda, valimizin koordinasyonunda, onun önderliğinde, emniyetimize, jandarmamıza ve onlarla beraber ilçelerindeki mülki idare amirlerimiz ve içişleri ailemizin bu güzel şehrimizdeki çalışan bütün mensuplarını teşekkür ediyorum."