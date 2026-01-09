İran’da heykeller devrildi bayraklar indirildi! Göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya
İran’da döviz krizinin derinleşmesiyle sokaklar yeniden karıştı. Para biriminin hızla değer kaybetmesi protestoları alevlendirirken, göstericiler Hamaney posterlerini ve İran bayraklarını parçaladı, bir meydana Şah dönemine ait İran bayrağı dikildi. Çatışmalar daha da şiddetlenirken 40'tan fazla kişinin hayuatını kaybettiği belirtildi.Bölgeden sıcak görüntüler A Haber ekranlarına anbean yansırken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, Trump’ın İran’a “müdahale” söyleminin krizi çözmekten çok bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini vurguladı.
İran'da döviz kurlarındaki sert yükselişin ulusal para birimini hızla eritmesi, rejim karşıtı protestoları tırmandırırken sokaklardaki gerilim "Bu gece rejim düşer mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İRAN'DA TAM KARARTMA! TELEFON VE İNTERNET YOK!
İran'da ekonomi temelli protestolar giderek büyüyerek rejimi tehdit eder boyuta ulaştı. Birçok kentte sokaklar karışırken, İran yönetimi ülke genelinde internet ve telefon hatlarını büyük ölçüde kesti. Telekomünikasyon altyapısının durdurulması nedeniyle ülkeden sağlıklı bilgi alınamıyor.
ÖLÜ SAYISI 40'I AŞTI
İran'da çatışmalar daha da şiddetlenirken bölgeden gelen son bilgilere göre ölü sayısının 40'ı aştığı belirtildi.
İRAN'DA REJİM BU GECE DÜŞÜYOR MU?
Bazı şehirlerde göstericilerin İran bayrağını indirerek yerine Şah dönemine ait bayraklar diktiği görüntüler ortaya çıktı. Tebriz başta olmak üzere bazı havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında sert çatışmalar yaşanırken, sokakların adeta savaş alanına döndüğü bildiriliyor.
TRUMP: ATEŞ AÇARSANIZ VURURUZ
ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit gibi bir açıklama gelirken İran yönetiminin göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunması halinde "sert bir karşılık verileceğini" açıkladı. Öte yandan İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu ise İran halkının yanında olduklarını belirten bir mesaj paylaşması dikkat çekti.
DEVRİK ŞAH'IN OĞLUNDAN AÇIKLAMA: HAZIRIZ
Devrik Şah'ın oğlu da geçiş sürecine hazır olduklarını ifade eden bir açıklama yaptı.
"BU AÇIKLAMALAR MÜDAHALEDEN ZİYADE BÖLGEYİ KARIŞTIRMA AMACI TAŞIYOR"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, İran'da yaşanan sokak gösterileri ve artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının gerçek bir insani kaygı taşımadığını söyledi.
"İRAN'DA GERİLİM DÖNGÜSEL, SOKAKLAR HAREKETLENİNCE SERTLİK ARTIYOR"
İran'da yaşanan sürecin yeni olmadığını belirten Sakman, geçmiş protestolara dikkat çekerek,
"2022-2023'te Mahsa Amini protestolarına baktığınızda bunu net şekilde görüyorsunuz. O dönem nispeten yumuşak bir yönetim tarzı benimsendi ama bu yumuşama, sokaklar yeniden dolana kadardı. Hareketlilik başlayınca yine sert önlemler devreye girdi" dedi.
"ABD'NİN MÜDAHALE SÖYLEMİ ARTIK İNANDIRICI DEĞİL"
Trump'ın göstericilere ilişkin açıklamalarını eleştiren Sakman, bu söylemlerin samimiyet taşımadığını vurgulayarak, "Sokaktaki kişilere ateş açılırsa müdahale ederiz söylemi, ABD tarafından dile getirildiğinde artık komik bile gelmiyor. İnsan odaklı hareket ettiğini iddia edip insanların ölmemesi adına müdahale edebileceğini söylemek kötü bir espri bile değil" ifadelerini kullandı.
Trump'ın sözlerinin arka planına dikkat çeken Sakman, asıl hedefin askeri müdahale değil, bölgedeki dengeleri daha da bozmak olduğunu söyledi. Sakman, "Burada 'saldırabiliriz' sözünün, gerçekten saldırmaktan çok bölgeyi daha da karıştırmak, bunu yapacak unsurları harekete geçirmek için özellikle söylendiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"ULUSLARARASI HUKUKUN ARTIK SAHADA BİR KARŞILIĞI KALMADI"
Uluslararası hukukun fiilen uygulanmadığını dile getiren Sakman, Gazze ve Ukrayna örneklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Biz uzun süredir uluslararası hukuktan bahsediyoruz ama uygulamada çok bir esamesi okunmuyor. Gazze saldırılarından sonra, Ukrayna'dan sonra bunun daha da netleştiğini gördük. Trump'ın da bu konularda uluslararası hukuku çiğneyen bir yaklaşımı telkin ettiğini biliyoruz"
"HUKUKSUZLUK TEAMÜL HALİNE GELİYOR"
Uluslararası hukukun yazılı bir metinden ziyade teamüllere dayandığını vurgulayan Sakman, bu yapının aşındığını söyledi. Sakman, "Uluslararası hukuk bir anayasa metni değildir, teamüllerden oluşur. Şimdi bu hukuksuzluk da bir teamül olmaya doğru gidiyor. Yani artık gücün hukuku konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
"İNSAN HAKLARI SÖYLEMİ ARAÇSALLAŞTIRILIYOR"
Batı'nın demokrasi ve insan hakları söylemini seçici biçimde kullandığını belirten Sakman, Trump döneminde bu yaklaşımın daha açık hale geldiğini savunarak, "Normalde demokrasi, özgürlükler, insan hayatı Batı'nın en sık kullandığı kavramlardı ama Trump bunlara çoğu zaman ihtiyaç bile duymuyor. Buna rağmen burası söz konusu olduğunda yeniden bu dili kullanma gereği hissediyor" diye konuştu.
