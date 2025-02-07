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Ana Gündem: Gazze ve Suriye! Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

Giriş: 07.02.2025 20:27 Güncelleme: 07.02.2025 21:50
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Ana Gündem: Gazze ve Suriye! Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ana Gündem: Gazze ve Suriye! Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa'nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.

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Ana Gündem: Gazze ve Suriye! Başkan Erdoğan Macron ile görüştü Ana Gündem: Gazze ve Suriye! Başkan Erdoğan Macron ile görüştü Ana Gündem: Gazze ve Suriye! Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
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