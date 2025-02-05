Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Olumlu desteği kardeşliğin örneği

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Suriye halkının haklı davasına verdiği onurlu ve olumlu desteğin, iki ülke arasındaki kardeşliğin güçlü bir örneği olduğu vurgulandı.