05 Şubat 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Olumlu desteği kardeşliğin örneği

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Olumlu desteği kardeşliğin örneği

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.02.2025 16:54 Güncelleme: 05.02.2025 16:57
ABONE OL
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Olumlu desteği kardeşliğin örneği

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün beraberindeki heyet ile Türkiye'yi ziyaret etti. Başkan Erdoğan ile bakanların muhattaplarıyla görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında önemli mesajlar verildi. Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ortak amaçlar doğrultusunda iş birliği içinde olunacağı vurgulanırken, 'Suriye'de terörsüz iklim hakim kılınacak' ifadeleri kullanıldı.Şara, ziyaret sonrası Başkan Erdoğan’ın gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için şükranlarını ifade etti.

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Suriye halkının haklı davasına verdiği onurlu ve olumlu desteğin, iki ülke arasındaki kardeşliğin güçlü bir örneği olduğu vurgulandı.

Başkan Erdoğan - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara | Fotoğraf: AA

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve cömert karşılama için en derin şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım." ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara | Fotoğraf: AA

SİYASİ, EKONOMİK VE GÜVENLİK ALANINDA ORTAK ÇIKARLAR

Ayrıca açıklamada, ileriki dönemde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında Türkiye ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çıkarları destekleyen işbirliğinin artırılması temenni edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TERÖRSÜZ SURİYE MESAJI!

ORTAK SURİYE MESAJI: TERÖRSÜZ İKLİM HAKİM KILINACAK

Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Görüşmede siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ortak amaçlar doğrultusunda iş birliği içinde olunacağı vurgulandı.

Başkan Erdoğan’dan terörsüz Suriye mesajıBaşkan Erdoğan’dan terörsüz Suriye mesajı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Olumlu desteği kardeşliğin örneği Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Olumlu desteği kardeşliğin örneği Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Olumlu desteği kardeşliğin örneği
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör