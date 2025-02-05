Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Olumlu desteği kardeşliğin örneği
Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün beraberindeki heyet ile Türkiye'yi ziyaret etti. Başkan Erdoğan ile bakanların muhattaplarıyla görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında önemli mesajlar verildi. Siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ortak amaçlar doğrultusunda iş birliği içinde olunacağı vurgulanırken, 'Suriye'de terörsüz iklim hakim kılınacak' ifadeleri kullanıldı.Şara, ziyaret sonrası Başkan Erdoğan’ın gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için şükranlarını ifade etti.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve cömert karşılama için en derin şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım." ifadeleri yer aldı.
SİYASİ, EKONOMİK VE GÜVENLİK ALANINDA ORTAK ÇIKARLAR
Ayrıca açıklamada, ileriki dönemde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında Türkiye ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çıkarları destekleyen işbirliğinin artırılması temenni edildi.
ORTAK SURİYE MESAJI: TERÖRSÜZ İKLİM HAKİM KILINACAK
Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.
Görüşmede siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ortak amaçlar doğrultusunda iş birliği içinde olunacağı vurgulandı.