Asrın felaketinin 2. yılı! Kahramanmaraş'ta felaketin yıl dönümünde vefat edenler anıldı
6 Şubat 2023'te Türkiye karanlık bir sabaha uyandı. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler meydana geldi. 7 ildeki felakette 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi ise yaralandı.'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette vefat edenler canlarımız için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.
53 BİNİ AŞKIN CANIMIZI KAYBETTİK!
Yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi. Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.
Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.
Deprem bölgesine, 20 bin araç ve ağır iş makinası, 141 helikopter, 182 uçak, 23 gemi yardım için durmaksızın çalıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gemileri yardım için bölgeye ulaştırıldı.
Hava araçlarıyla sıhhi tahliye, personel nakli, malzeme nakli, yangın söndürme faaliyetleri yürütülerek bu kapsamda 17 bin 500 sorti gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları (THY) öncülüğünde 13 bin 701 seferiyle 2 milyonu aşkın yolcu ve 712 kargo seferi ile 32 bin 770 ton yardım malzemesi ulaştırıldı.
DEPREMİN KALBİNDE VEFAT EDENLER ANILDI
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ın, Kahramanmaraş'ın kimliğinde manevi olarak uzun yıllar yer edeceğini dile getirdi.
Depremin sosyolojik anlamda da etkilerinin olduğuna değinen Köksal, "Geçtiğimiz yıl ve bu yılda da depremin ilk gününde olduğu gibi AK Parti milletvekilleri olarak tüm deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesinin tamamında programlar düzenliyoruz, vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Manevi anlamda birbirimize destek olmak istiyoruz." dedi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek, 6 Şubat 2023'te büyük bir felaketin yaşandığını söyledi.
Depremlerin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için iki yıldır çaba sarf edildiğini belirten Ünlüer, şöyle konuştu:
"Geldiğimiz noktada Allah'a çok şükür şehrimizi büyük oranda ayağa kaldırdık ve yaklaşık 74 bin kalıcı konutumuzun 34 bin 600'ünü hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. İnşallah bu gece vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onlarla beraber hem mezarlıkta hem diğer noktalarda hasbihal ederek acılarını bir nebze de olsun dindirmeye çalışacağız."
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kentin küllerinden yeniden doğduğunu, yeni bir şehrin inşa edildiğini vurguladı.
KUR'AN-I KERİM OKUNDU DUALAR EDİLDİ
6 Şubat'ın hüznünün, Kahramanmaraş'da yeniden yaşandığını dile getiren Görgel, şehrin farklı noktalarında anma etkinliklerinin düzenlendiğini belirtti.
Programa, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, depremde yakınlarını kaybedenler, Ebrar Sitesi, Azerbaycan Mahallesi ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.