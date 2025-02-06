06 Şubat 2025, Perşembe
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Osmaniye Emniyeti, deprem anına ait polis telsizi anonsları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte 1010 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümünde, polis telsizine yansıyan anonsları paylaştı.