Osmaniye Emniyeti, deprem anına ait polis telsizi anonsları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte 1010 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümünde, polis telsizine yansıyan anonsları paylaştı.

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