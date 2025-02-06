06 Şubat 2025, Perşembe
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Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler
Kahramanmaraş depreminin ikinci yıl dönümünde afette yakınlarını kaybedenler kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. 15 yaşındaki kızını ve tayini memleketi Kahramanmaraş'a çıkan öğretmen yeğeninin ise göreve başlayamadan depremde hayatını kaybettiğini anlatan baba Ahmet Tıraş gözyaşı döktü.