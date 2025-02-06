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Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler

Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 01:12
Kahramanmaraş depreminin ikinci yıl dönümünde afette yakınlarını kaybedenler kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. 15 yaşındaki kızını ve tayini memleketi Kahramanmaraş'a çıkan öğretmen yeğeninin ise göreve başlayamadan depremde hayatını kaybettiğini anlatan baba Ahmet Tıraş gözyaşı döktü.
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Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler
Deprem şehitlerinin aileleri mezarları başında dua etti!
Deprem şehitlerinin aileleri mezarları başında dua etti!
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