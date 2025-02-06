Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Evine girmeyen depremzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "453 bin konutu süratle yapacağız" ifadelrini kullandı.

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