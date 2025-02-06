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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Evine girmeyen depremzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Evine girmeyen depremzede kalmayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 16:02
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "453 bin konutu süratle yapacağız" ifadelrini kullandı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Evine girmeyen depremzede kalmayacak
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