Başkan Erdoğan-Ahmed Şara görüşmesi başladı

Şara A Haber'e verdiği röportajda çarpıcı ifadelerle Başkan Erdoğan'ı övmüştü (ahaber.com.tr)

"ERDOĞAN'I TARİH YAZACAK"

Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız. Erdoğan beni ilk tebrik edenlerden. Tarih belli değil ama Türkiye'ye gideceğiz.

İSRAİL'İN İŞGAL İÇİN BAHANESİ YOK

İsrail'in ilerlemesi kabul görülemez çünkü daha önce Hizbullah ve İran'ı varlığını bahane ediyorlardı artık böyle bir bahanede kalmadı. Suriye topraklarını işgal etmelerini kabul etmiyoruz. Biz bir savaştan çıktık ve ülkemizin imarı için çalışıyoruz. Diğer ülkelerle savaşmak söz konusu olamaz. BM'nin bu işgale karşı baskı yapmasını istiyoruz. Tahminimizce yeni seçilen ABD başkanı bunları göz önünde bulunduracak ve yaptırımları kaldırıp Suriye halkının yanında olacak.

"ADALETLİ BİR DEVLET İSTİYORUZ!"

Biz adaletli bir devlet istiyoruz. Uluslararası adalet komisyonuna müracaat edeceğiz ve gerekli önlemleri de alacağız. Sednaya gibi yerlerde yaşananlar halk arasında ki bağı da bozmuş durumda. Kayıplarımız için yeni bir grup oluşturduk ve nereye gittiklerini öğreneceğiz. Aynı zamanda kanun dışı yapılan bütün işkenceleri kontrol edeceğiz.

"MİMARİ VE KANUNİ YENİLEME OLACAK"

Suriye kendini yeniden imar etmek için çabalıyor ve kendini kanunu bir şekilde de imar etmek istiyor. İnsanlar arasındaki diyalogu geliştirmek lazım. 4-5 yıllık bir süreç içerisinde yeni bir anayasa oluşturacağız ve seçimlere gideceğiz. Geçici süreç içerisinde hem bir arada olmayı hem de bazı yasaları geliştirmek istiyoruz.

SURİYELİLERE "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI

Suriyelilerin geri dönmesi gerekiyor. Mutlaka kendi ülkemize dönmelerini savunuyoruz. Onları tekrar karşılamaya ve Suriye'yi yeniden imar etmeye hazırız.