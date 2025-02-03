Başkan Erdoğan-Ahmed Şara görüşmesi başladı
Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Türkiye'ye geldi. Şara, dünya televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuşurken Başkan Erdoğan yönelik övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Şara 'Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak' demişti. Öte yandan Şara'nın ve ekibinin yola çıkışından ilk kareler paylaşıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.
İKİNCİ DURAĞI TÜRKİYE
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00 itibarıyla basına kapalı gerçekleşiyor.
Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Başkan Erdoğan, Ahmet Şara görüşmesinden ilk kareler geldi.
Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.
Suriye'deki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar masadaki konular arasında olacak. Ancak görüşmenin ana konusunun terör örgütü PKK'nın bitirilmesi olması bekleniyor.
"KARDEŞ TÜRKİYE'YE ZİYARET" DİYE PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şaraa ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek üzere yola çıktı.
Suriye devlet ajansı SANA, El Şara'nın havalimanındaki görüntülerini "Kardeş Türkiye'ye ziyaret" başlığıyla duyurdu.
İlk görüntüler böyle kaydedildi.
"TÜRKİYE SURİYE İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı X'ten Şara'nın yarın Türkiye'ye gelişini şöyle duyurdu:
"Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz."
ŞARA İLK KEZ A HABER'E KONUŞMUŞTU
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve 13 yıllık Esad yönetiminin son bulmasının ardından ülke yeniden ayağa kalkıyor. A Haber, bu tarihi dönemde önemli bir gazetecilik başarısına imza attı. Suriye'nin yeni lideri Ahmet El Şara, dünya televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuştu. Şara, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'a verdiği röportajda önemli konulara değindi.
İşte Şara'nın A Haber'e özel açıklamaları:
"PKK'YA MÜSAADE ETMEYİZ"
Çok az bir zaman oldu. Bildiğiniz gibi Şam rejimi çok sayıda insanı katletti. Son 15 yıl içinde örgütlenerek terör örgütleri Suriye'nin durumunu kullanmak istediler. Batı ülkeleri de bu bölünmeye destek oldu. Biz Şam'a girdiğimizde hiçbir grupta silah olmayacağını söyledik. PKK/YPG henüz bunu kabul etmedi. Onlarla konuşmayı düşündük ve orta bir yol bulmak istedik. Kürt halkına Esad döneminde haksızlıklar yapıldı. Kürt halkı için bizler için önemli bir gruptur biz onlarla aynı ortamda yaşamak istiyoruz. Ancak kan dökülsün istemiyoruz. Beklentileri eşit olmaksa biz onlara biz söz verdik.
Devlet kabul etmezse o silahları kullanamazlar. Silahlı gruplar Türkiye'de terör olayları düzenledi. Türkiye bize çok yardımcı oldu. O yüzden PKK'ya müsaade etmemiz söz konusu olamaz.
"TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Arap aşiretleri ve Kürt kökenli aşiretler PKK'yı kabul etmiyor. Türkiye ile iş birliği yaparak götürüyoruz. Türkiye sınırlarını korumak için elimizden geleni yapacağız.
"TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEYEBİLİRİZ"
DEAŞ tüm çözüm önerilerini reddediyor. PKK'ya destek verenlere açık bir mektup gönderdik. Biz bütün ülkelerin yardımını istiyoruz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz.
"ERDOĞAN'I TARİH YAZACAK"
Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak ve verilen bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağız. Erdoğan beni ilk tebrik edenlerden. Tarih belli değil ama Türkiye'ye gideceğiz.
İSRAİL'İN İŞGAL İÇİN BAHANESİ YOK
İsrail'in ilerlemesi kabul görülemez çünkü daha önce Hizbullah ve İran'ı varlığını bahane ediyorlardı artık böyle bir bahanede kalmadı. Suriye topraklarını işgal etmelerini kabul etmiyoruz. Biz bir savaştan çıktık ve ülkemizin imarı için çalışıyoruz. Diğer ülkelerle savaşmak söz konusu olamaz. BM'nin bu işgale karşı baskı yapmasını istiyoruz. Tahminimizce yeni seçilen ABD başkanı bunları göz önünde bulunduracak ve yaptırımları kaldırıp Suriye halkının yanında olacak.
"ADALETLİ BİR DEVLET İSTİYORUZ!"
Biz adaletli bir devlet istiyoruz. Uluslararası adalet komisyonuna müracaat edeceğiz ve gerekli önlemleri de alacağız. Sednaya gibi yerlerde yaşananlar halk arasında ki bağı da bozmuş durumda. Kayıplarımız için yeni bir grup oluşturduk ve nereye gittiklerini öğreneceğiz. Aynı zamanda kanun dışı yapılan bütün işkenceleri kontrol edeceğiz.
"MİMARİ VE KANUNİ YENİLEME OLACAK"
Suriye kendini yeniden imar etmek için çabalıyor ve kendini kanunu bir şekilde de imar etmek istiyor. İnsanlar arasındaki diyalogu geliştirmek lazım. 4-5 yıllık bir süreç içerisinde yeni bir anayasa oluşturacağız ve seçimlere gideceğiz. Geçici süreç içerisinde hem bir arada olmayı hem de bazı yasaları geliştirmek istiyoruz.
SURİYELİLERE "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI
Suriyelilerin geri dönmesi gerekiyor. Mutlaka kendi ülkemize dönmelerini savunuyoruz. Onları tekrar karşılamaya ve Suriye'yi yeniden imar etmeye hazırız.