Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da: ABD’nin Gazze teklifi insanlık dışı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katarlı mevkidaşı Ali Sani ile birlikte Doha'daki ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamaları:

SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Ev sahipliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik düzeyde. Bu ilişkinin bölgenin barışına, refahına ve ekonomisine kattığı olumlu hususları herkes görüyor. Bunu daha da ileri götürmemiz gerekli. En son elimizde olan konu Suriye meselesi.



Suriye halkının yönetimini eline alması ve geçiş sürecine bizler komşu ülkeler nasıl yardımcı oluruz bu konuda iletişim halindeyiz. Ülkenin yeniden inşasında ihtiyacı olan konular konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Suriye'nin acil sorunlarına acil çözümler için beraber çalışıyoruz. Uluslararası yaptırımların kalkması önemli. Silahlı grupların ulusal ordu altında bir araya gelmesi önemli. Terörle mücadele önemli.

"UMUDUMUZ KAN DÖKÜLMEDEN ÇÖZÜLMESİ"

Şam yönetiminin özellikle YPG'ye yönelik ulaşma ve çözüm bulma gayretleri devam ediyor. Türkiye olarak bunu yakından takip ediyoruz. Umudumuz kan dökülmeden sorunun çözülmesi. Terörün Suriye'de yer bulmasına müsamaha göstermemiz mümkün değil.

GAZZE'DE ATEŞKESİN KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİ BİZİM İÇİN ÖNCELİK



Gazze'de ateşkesin kesintisiz bir şekilde devam etmesi bizim için öncelik. Ateşkesten sonra yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. İsrail'in engelleyici tavırlardan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak bu konuda çok büyük bir hassasiyetimiz var. Yardımlarımızı en iyi ve en hızlı şekilde nasıl ulaştırırız bunun gayreti içindeyiz.