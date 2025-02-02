Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da: ABD'nin Gazze teklifi insanlık dışı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katarlı mevkidaşı Ali Sani ile birlikte Doha'daki ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın Gazzelileri Filistin'den sürme planını yorumlayan Fidan bu teklifin insanlık dışı olduğunun altını çizdi. Fidan, terörsüz Suriye konusunda da adımlar atılacağını vurgularken 'Umudumuz kan dökülmeden bu sorunun çözülmesi' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katarlı mevkidaşı Ali Sani ile birlikte Doha'daki ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Fidan'ın açıklamaları:
SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
Ev sahipliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik düzeyde. Bu ilişkinin bölgenin barışına, refahına ve ekonomisine kattığı olumlu hususları herkes görüyor. Bunu daha da ileri götürmemiz gerekli. En son elimizde olan konu Suriye meselesi.
Suriye halkının yönetimini eline alması ve geçiş sürecine bizler komşu ülkeler nasıl yardımcı oluruz bu konuda iletişim halindeyiz. Ülkenin yeniden inşasında ihtiyacı olan konular konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Suriye'nin acil sorunlarına acil çözümler için beraber çalışıyoruz. Uluslararası yaptırımların kalkması önemli. Silahlı grupların ulusal ordu altında bir araya gelmesi önemli. Terörle mücadele önemli.
"UMUDUMUZ KAN DÖKÜLMEDEN ÇÖZÜLMESİ"
Şam yönetiminin özellikle YPG'ye yönelik ulaşma ve çözüm bulma gayretleri devam ediyor. Türkiye olarak bunu yakından takip ediyoruz. Umudumuz kan dökülmeden sorunun çözülmesi. Terörün Suriye'de yer bulmasına müsamaha göstermemiz mümkün değil.
GAZZE'DE ATEŞKESİN KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİ BİZİM İÇİN ÖNCELİK
Gazze'de ateşkesin kesintisiz bir şekilde devam etmesi bizim için öncelik. Ateşkesten sonra yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. İsrail'in engelleyici tavırlardan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye olarak bu konuda çok büyük bir hassasiyetimiz var. Yardımlarımızı en iyi ve en hızlı şekilde nasıl ulaştırırız bunun gayreti içindeyiz.
SURİYE'DEKİ GEÇİŞ SÜRECİ
Suriye'deki geçiş sürecinde, Suriye ile ve bölgedeki dostlarımız ile yakın iletişim halindeyiz. Bir kabineye ihtiyaç vardı. Suriye'de yeni hükümetin kurulması, devlet başkanının ilan edilmesi önemli bir gelişme. Hükümetin kurulması ile büyük belirsizliklerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bundan sonraki siyasi sürecin kuşatıcı bir şekilde, demokratik bir şekilde yürütülmesi fevkalade önemli
Halkın çözüm bekleyen sorunları var. Enerji konusunda, ulaşım konusunda, haberleşme konusunda bizler neler yapabiliriz, Katar ve Türkiye bu konuda yakın işbirliği içerisinde. Bir takım kesinleşmiş projeler var. Amacımız bunları hayata geçirmek.
"ABD'NİN TEKLİFİ İNSANLIK DIŞI"
Türkiye olarak Kahire'deki bildirinin arkasındayız. Filistin halkının yerinden edilmesine tamamen karşıyız. Bu insanlık hukukuna aykırı bir teklif. Ateşkes insaniyet adına önemli kazanım, İsrail soykırımı durmalı. Gazzelilerin taşınması teklifi insanlık dışı bir yaklaşım.
"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE OLARAK EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU İFADE ETTİ"
Ateşkes anlaşmasının şartlarından biri olan belli Filistinli mahkumların serbest bırakıldıktan sonra Filistin topraklarında kalmaması konusu var. Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşmaya destek vermek için diğer ülkelerle birlikte Türkiye olarak da serbest bırakılan Filistinlilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettiler. Diğer ülkeler de üzerine düşeni yapacaklar, yeter ki ateşkes anlaşması hayata geçsin ve devam etsin.