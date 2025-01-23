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A Haber’den tarihi röportaj! Suriye’nin yeni lideri El Şara’dan Türkiye mesajı

A Haber'den tarihi röportaj! Suriye'nin yeni lideri El Şara'dan Türkiye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 17:46
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara Türk televizyonlarında ilk A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG/PKK'nın silah bırakmadığını ifade eden Şara Kürt aşiretlerinin bölgede terör istemediğini belirtti. Şara, bu konuda Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını ifade ederek, "Türkiye ahlaki bir rol üstlendi, Erdoğan tarih yazacaktır." dedi. Türkiye ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şara, "Suriye halkı Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacak. Bu destekten dolayı biz de teşekkür borcu hissettik. Ne zaman gideceğimiz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.
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