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Ahmet Şara: Suriye halkı Türkiye’nin duruşunu unutmayacaktır!

Ahmet Şara: Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacaktır!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 23:03
Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan'a davetinden ve Türk halkına gösterdiği sıcak misafirperverlikten dolayı çok teşekkür eden Şara, "Suriye halkı, Türk devleti ve halkının milyonlarca mülteciye kapılarını açarak gösterdiği tarihi duruşu asla unutmayacak. Bu dayanışma, son yıllarda kurtuluş mücadelelerinde Suriyeli ve Türk kanının birbirine karışmasıyla zirveye ulaştı." ifadelerini kullandı
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Ahmet Şara: Suriye halkı Türkiye’nin duruşunu unutmayacaktır!
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