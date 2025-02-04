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Başkan Erdoğan’dan terörsüz Suriye mesajı! Terörsüz iklim hakim kılınacak

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Suriye mesajı! "Terörsüz iklim hakim kılınacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 21:36
Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gerekli desteği vereceğiz. Terörsüz iklim hakim kılınacak. ' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Suriye mesajı! Terörsüz iklim hakim kılınacak
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Suriye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Suriye mesajı!
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