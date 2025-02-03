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İstanbul Havalimanı 2025'e rekorla başladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 15:17 Güncelleme: 03.02.2025 15:19
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İstanbul Havalimanı 2025’e rekorla başladı

İstanbul Havalimanı, ocak ayında günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 1 Ocak-1 Şubat dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınladı.

İstanbul Havalimanı 2025'e rekorla başladıİstanbul Havalimanı 2025'e rekorla başladı

GÜNLÜK ORTALAMA 1427 UÇUŞ

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1296 uçuşla Londra Heathrow, 1221 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1181 uçuşla Paris- Charles De Gaulle ve 1127 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

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İstanbul Havalimanı 2025’e rekorla başladı İstanbul Havalimanı 2025’e rekorla başladı İstanbul Havalimanı 2025’e rekorla başladı
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