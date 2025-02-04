Başkan Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan ortak Suriye mesajı! "Terörsüz iklim hakim kılınacak"

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye halkı, 13,5 yıl boyunca her türlü zulmü gördü. Kimyasal silah kullanımı dahil her türlü insanlık dışı katliama maruz kaldı. 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz, eski rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında maalesef şehit oldu. Milyonlarca kardeşimiz de evlerini, yurtlarını, doğdukları toprakları terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Ama tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi. Sonunda da zafer, 8 Aralık itibarıyla Suriye halkının oldu. Öncelikle aziz kardeşim Ahmet Şara'yı ve onun şahsında tüm Suriye halkını, mücadeleleri ve zaferlerinden ötürü tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle Suriye'nin özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

"ZİYARETİ DAİMİ DOSTLUK DÖNEMİNİN BAŞLANGICI GÖRÜYORUM"

Erdoğan, 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil, tüm bölgede yeni bir sayfa açıldığını belirterek, şunları söyledi: "Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime ve heyetine de çok net biçimde ifade ettim. Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son iki aydır yoğun çaba içerisindedir. Malum yeni hükümetin dışişleri bakanını da 15 Ocak'ta kabul etmiştim. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım."

Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısında konuştu (Foto: AA)

"HER KONUDA TAM BİR FİKİR BİRLİĞİNDE OLDUĞUMUZU GÖRDÜM"

Suriye'ye yönelik politikalarının esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, Şara ile yaptıkları görüşmenin de bu ilke üzerine bina edilen samimi bir havada geçtiğini dile getirdi.

Şara ile Suriye'de güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bilhassa Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmet Şara kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor. İnşallah dayanışma içerisinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum."

Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısında konuştu (Foto: AA)

"SURİYE'NİN İMARINDA GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, Şara ile görüşmelerinde siyasi gelişmeler üzerinde de durduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke idaresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsani yardımların yanı sıra Suriye'nin harap olmuş şehirleri ve kritik altyapının yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Öte yandan, Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım, ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz."

"SURİYE HALKININ NELER BAŞARABİLDİĞİNİ GURURLA GÖRECEĞİZ"

Türkiye'nin ilk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğunu somut adımlarla ortaya koyduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şam'a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bu ilk iki ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de bakan ve bürokratlar Şam'ı ziyaret etti. Etmeye de devam edecek. Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz. Hep söylediğim gibi 'iman varsa imkan da vardır.' Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz. Allah ömür verirse ileride şöyle geriye dönüp baktığımızda Suriye halkının neler başarabildiğini hep birlikte gururla göreceğiz. Tabii bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan karşılıklı ziyaretleri bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz."

(Foto: AA)

Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'a davetinden ve Türk halkına gösterdiği sıcak misafirperverlikten dolayı çok teşekkür eden Şara, "Suriye halkı, Türk devleti ve halkının milyonlarca mülteciye kapılarını açarak gösterdiği tarihi duruşu asla unutmayacak. Bu dayanışma, son yıllarda kurtuluş mücadelelerinde Suriyeli ve Türk kanının birbirine karışmasıyla zirveye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Şara, bugün de Türkiye'nin, Suriye'nin mevcut yönetiminin siyasi ve ekonomik başarısını sağlama konusundaki çabalarının, ülkelerinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarih boyunca süregelen güçlü bağlara sahip olduğuna dikkati çeken Şara, Türk yönetimi ve halkının karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE İLE HER ALANDA DERİN STRATEJİK ORTAKLIK"

Şara, bugün, iki halk arasında köklü ve güçlü ilişkiler bulunduğunu ve bu bağların nesiller boyu süreceğine inandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, bu ilişkileri her alanda derin stratejik ortaklığa dönüştürme kararlılığımızı yineliyoruz. Bu doğrultuda, insani, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki ortak işbirliğimizi başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca, bölgedeki güvenlik tehditleriyle mücadele etmek için ortak bir strateji oluşturmak başta olmak üzere, diğer büyük stratejik dosyalar üzerinde birlikte çalışıyoruz. Bu çabalar, Suriye ve Türkiye için sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır. Toplantıda, Suriye'nin kuzeydoğusunda toprak bütünlüğünü engelleyen tehditleri ele aldık. İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeden çekilmesi ve 1974'teki anlaşmanın hayata geçmesi için uluslararası baskının önemini ele aldık."

Şara, aynı zamanda, ekonomiyi desteklemek ve daha iyi bir kalkınma geleceği inşa etmek amacıyla özellikle altyapı yenilenmesi alanında, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ortaklıklarını güçlendireceklerini söyledi.

Nazik davet ve görüşmeler sırasında hissettikleri olumlu atmosfer için teşekkür eden Şara, Başkan Erdoğan'ın bölgenin tamamında güvenlik ve istikrarı sağlamak adına geçiş sürecinin başarısı için gösterdiği çabasını ve işbirliği konusundaki hassasiyetini takdir ettiğini dile getirdi.

Şara, Başkan Erdoğan'ı, en kısa sürede Suriye'ye ziyarette bulunması için davet etmekten onur duyduğunu belirtti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla görüşmesi sona erdi. Görüşme 3.5 saat sürdü.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00 itibarıyla basına kapalı gerçekleşti.

(Fotoğraf: AA)

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Başkan Erdoğan, Ahmet Şara görüşmesinden ilk kareler geldi.

(Fotoğraf: AA)

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

(Fotoğraf: AA)

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'yı resmi törenle karşıladı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara yarın Türkiye'ye gelecek (DHA)

Suriye'deki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar masadaki konular arasında olacak. Ancak görüşmenin ana konusunun terör örgütü PKK'nın bitirilmesi olması bekleniyor.

"KARDEŞ TÜRKİYE'YE ZİYARET" DİYE PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şaraa ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek üzere yola çıktı.