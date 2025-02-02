Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasına ilişkin net mesaj: Tek tek hesap sorulacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin 'Acımız da öfkemiz de çok büyük. Sorumluların hepsi yargıya hesap verecek.' dedi. Dünyaya Gazze'ye destek çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, 'Gazzeli kardeşlerimizin vatanlarına sahip çıkma iradelerini gördükçe onlara olan saygımız daha da artıyor. Gazze'ye daha fazla destek olmalıyız' ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, cezasızlık algısına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında "tarihi" sıfatının tam olarak ete kemiğe büründüğü bir dönemden geçtiklerini ifade eden Erdoğan, dünya ve insanlık tarihine yön veren bu hadiselerin hemen hemen tamamının Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafyada cereyan ettiğine dikkati çekti.
Bu hadiselerin doğrudan etkilediği ülkelerin en başında hiç tartışmasız Türkiye'nin geldiğini belirten Erdoğan, temkin, tedbir ve teyakkuzu bir an bile elden bırakmanın ağır sonuçlarının olacağının farkında olduklarını dile getirdi.
Rehavete kapılma, gardlarını düşürme, hadiseleri seyrine bırakma gibi bir lükslerinin olmadığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Karşımızdaki tabloyu, binlerce yıllık birikimin neticesinde tekemmül ve tebellüğ eden devlet aklının geniş merceğinden bakarak okuyoruz. Bunun için dibini görmediğimiz suya, adım atmıyoruz. Bin yıllık mirasın, yüz yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Hamaset ve nostaljiyle değil, stratejik akıl ve sabırla hareket ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, mazlum ve mağdurların duasıyla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var ama biz kararlıyız, azimliyiz, hedefe varmak için sabırsızlanan ok misali büyük ve güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı'nın yavaş yavaş söken şafağı karşısında milletimiz gibi, yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlar gibi büyük heyecan içindeyiz. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefilli olursa olsun her birini aşacak irade, gayret, kudret ve kuvvete, Allah'ın izniyle, ziyadesiyle sahibiz."
"HER ANIMIZI HİZMET YOLUNDA DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Başkan Erdoğan, artan tehditler karşısında ülkenin hak, hukuk ve menfaatlerini muhafaza ve müdafaa ettiklerini söyledi.
Tüm bu süreçlerde kimin ne dediğine değil 22 yıldır kendilerine istikamet çizen aziz milletin ne dediğine baktıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz. Hayat nehrinde bulanmadan, donmadan akarken iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her günümüzü, her anımızı milletimize hizmet yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun büyük, yükümüzün ağır olduğu bir gerçektir. Keza 22 yıldır milletimizin güvenine, teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de fevkalade bilincindeyiz. Hamdolsun bugüne kadar bu emanete halel getirmedik, milletimizi mahcup etmedik, milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık. İnşallah, bundan sonra da milletin emanetine leke sürdürmeyecek, milli iradeye kesinlikle gölge düşürmeyecek, Türkiye'yi her alanda büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz."
"ACIMIZ DA ÖFKEMİZ DE HALEN ÇOK BÜYÜK"
Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda ekonomiden sağlığa, güvenlikten çevre ve şehirciliğe, turizmden bölgede ve ülkedeki son gelişmelere kadar pek çok konuyu ele aldıkları bildirdi.
Önceki Kabine Toplantısı'nı Bolu Kartalkaya'daki yangının derin üzüntüsünü yaşadıkları bir atmosferde yaptıklarını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sevdiklerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabrıcemil diliyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 kardeşimizden, tedavileri devam eden 2 vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Facianın üzerinden geçen 2 haftaya rağmen acımız da öfkemiz de halen çok büyük. Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız."
Erdoğan, TBMM'de kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonun da bu sürece katkı vereceğini, bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması icap eden tedbirleri, mevzuat düzenlemelerini ve diğer hususları belirleyeceğini söyledi.
"DAHA FAZLA PARA KAZANIRKEN GÜVENLİĞE DAHA AZ YATIRIM YAPAMAZSINIZ"
Yangından hemen sonra görevlendirilen mülkiye, çalışma ve turizm başmüfettişlerinin raporlarını tamamla sürecinde olduğunu, bu raporların soruşturmayı yürüten başsavcılık ile de paylaşıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şunu tekrar açık açık belirtmek durumundayız; bir gecelik hasılatını, 'Masraf olur' diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere, hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. Kaybettiğimiz canlarla canımız yandı, yüreğimiz yandı. İhmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Rabb'im milletimizi ve ülkemizi bu tür büyük acılardan muhafaza eylesin. Şunu da altını çizerek vurgulamakta fayda görüyorum. Turizm sektörümüzün de yine bu kürsüden daha evvel dikkat çektiğim tamahkarlıkla mücadele konusunda artık elini değil tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp, daha fazla para kazanırken güvenliğe, konfora ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız."
"ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEMİZ ŞART"
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin geçen yıl 62 milyon 232 bin kişiyi ağırladığını, turizm gelirinin 61 milyar 103 milyon dolarla rekor kırdığını anımsattı.
Turizmde 2024 yılı için açıkladıkları hedeflerin ötesine geçildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Turizmde 2025 yılı için hedefimiz 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. İnşallah, yakın vadede 100 milyar dolar rakamına ulaşmayı ümit ediyoruz. Şayet bu lige yükselmek istiyorsak zihniyet değişikliğine gitmemiz şart. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın bilhassa turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret halini almıştır. Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır." dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
En büyük yatırım yaptıkları alanların başında sağlığın geldiğini belirten Erdoğan, AK Parti iktidarı öncesi imtiyazlı bir kesim dışında halkın çoğunluğu için nitelikli sağlık hizmeti almanın ciddi bir problem olduğunu söyledi.
Sorun ve dert üreten bu sistemi son 22 yılda attıkları adımlarla eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak geride bıraktıklarını vurgulayan Erdoğan, bunun yerine ulaşılabilirlik ve hizmet standardı açısından dünyada örnek gösterilen bir sistemi milletin istifadesine sunduklarını dile getirdi.
Sağlık altyapısının kapasitesini özellikle Kovid-19 salgını döneminde 85 milyon olarak yakından tecrübe ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin dahi altında ezildiği bir sağlık krizini biz hamdolsun başarıyla yönettik." dedi.
"KORUYUCU SAĞLIK ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre sağlık sistemini güncellediklerini, eksiklerini giderdiklerini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Önceki ay koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'mızı duyurduk. Koruyan sağlık modelimizle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Böylece vatandaşlarımız doğru yerde, doğru zamanda etkin tedaviye ulaşacak, hastanelerimizdeki yoğunluk da azalacak. Doktorlarımızın her bir vatandaşımıza daha fazla vakit ayırabilmesi için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. 2025 yılında ilave 1000 aile sağlığı merkezimizi daha açarak koruyucu sağlık altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz."
"ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ'NDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ"
Erdoğan, aile hekimlerinin 1 ayda 5 milyon 200 bin vatandaşa sağlık taraması yaptığını bildirdi. Bu süreçte 620 bin vatandaşta koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi önemli hastalıklara erken tanı konulduğunu vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:
"Erken tanı konulan vatandaşlarımız yakın takibe alındı. Tetkik ve tedavileri için gerekli yönlendirmeler yapıldı. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek. Bu durum vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağı gibi hastanelerde oluşan yükü de hafifletecek."
Erdoğan, dünya genelinde ve Türkiye'de antibiyotik ve ağrı kesici kullanımının çok yüksek oranda seyrettiğine dikkati çekerek, ciddi sıkıntılara yol açan bu sorunu makul seviyelere çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Vatandaşlara hekimlere güvenmeleri, kendi sağlıkları için doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımından uzak durmaları gerektiğini hatırlatan Erdoğan, önceki hafta sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltecek ve istismarların önüne geçecek bir adım daha atıldığını belirtti.
Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımız tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde bazı önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikle gerek hizmet standartları, gerek ücret politikaları, gerekse denetim konusunda özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum." dedi.
"CEVABIMIZI DAHA ÇOK KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDEREK VERDİK"
Başkan Erdoğan, 6 Şubat'ta 53 binden fazla canın toprağa verildiği "Asrın Felaketi"nin ikinci yılının geride bırakılacağını anımsatarak, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle yad etti, ailelerine sabır diledi.
Her Kabine Toplantısı'nda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Başkalarının gündemi ne olursa olsun, depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları her zaman bizim gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Yapılan çalışmaları bizzat takip ettik. Nerede tıkanıklık varsa açılması için müdahale ettik. Engellerin aşılması için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimizle kucaklaştık, dertleştik, inşa ve ihya çalışmalarını yerinde gördük. Depremin üzerinden iki yıl bile geçmeden 201 bin 431 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadık. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' ifadesiyle nasıl bir ruh halinde olduklarını gösteren kifayetsiz muhterislere cevabımızı daha çok konut ve iş yeri teslim ederek verdik."
"HAK SAHİPLERİ EVLERİNE KAVUŞMADAN BİZE DİNLENMEK YOK"
Erdoğan, amaçlarının afetzede şehirleri altyapısıyla, üst yapısıyla tarihi ve doğal güzellikleriyle eskisinden daha görkemli, daha dayanıklı hale getirmek olduğunu vurguladı.
Bu konuda ilk günkü hassasiyetle hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaralar tamamen sarılmadan, hak sahibi kardeşlerimiz ev ve iş yerlerine kavuşmadan bize durmak, dinlenmek yok. Seçim döneminde bedava ev vadedip 2 yıldır ortalıkta görünmeyenler elbette bizim gayretimizi ve mücadelemizi anlayamazlar. Sırf sandıktan istediği sonuç çıkmadı diye depremzede kardeşlerimize hakaret edenler bizim samimiyetimizi idrak edemez. Hep söylediğim gibi siyasi tercihi ne olursa olsun depremzedelerimizi deprem turistlerinin insafına bırakmayacağız. Gidin ne yaparsanız yapın ama biz giden canları geri getiremezsek de inşallah mümkün olan en kısa sürede depremin izlerini tamamen silmiş olacağız."
"Son birkaç gündür Ege'nin Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:
"İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor. Yerel yöneticilerin de artık bu konuya hak ettiği önemi vermesi, siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleriyle yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini bugün tekrar ifade etmek istiyorum."