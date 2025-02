Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangın faciasına ilişkin net mesaj: Tek tek hesap sorulacak!

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. | Fotoğraf: AA

"HER ANIMIZI HİZMET YOLUNDA DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan, artan tehditler karşısında ülkenin hak, hukuk ve menfaatlerini muhafaza ve müdafaa ettiklerini söyledi.

Tüm bu süreçlerde kimin ne dediğine değil 22 yıldır kendilerine istikamet çizen aziz milletin ne dediğine baktıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat ve faydasız gündemlerin hiçbirine takılmıyor, hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz. Hayat nehrinde bulanmadan, donmadan akarken iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her günümüzü, her anımızı milletimize hizmet yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun büyük, yükümüzün ağır olduğu bir gerçektir. Keza 22 yıldır milletimizin güvenine, teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de fevkalade bilincindeyiz. Hamdolsun bugüne kadar bu emanete halel getirmedik, milletimizi mahcup etmedik, milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık. İnşallah, bundan sonra da milletin emanetine leke sürdürmeyecek, milli iradeye kesinlikle gölge düşürmeyecek, Türkiye'yi her alanda büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz."

"ACIMIZ DA ÖFKEMİZ DE HALEN ÇOK BÜYÜK"

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda ekonomiden sağlığa, güvenlikten çevre ve şehirciliğe, turizmden bölgede ve ülkedeki son gelişmelere kadar pek çok konuyu ele aldıkları bildirdi.

Önceki Kabine Toplantısı'nı Bolu Kartalkaya'daki yangının derin üzüntüsünü yaşadıkları bir atmosferde yaptıklarını anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sevdiklerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabrıcemil diliyor, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 kardeşimizden, tedavileri devam eden 2 vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Facianın üzerinden geçen 2 haftaya rağmen acımız da öfkemiz de halen çok büyük. Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tecellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız."

Erdoğan, TBMM'de kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonun da bu sürece katkı vereceğini, bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması icap eden tedbirleri, mevzuat düzenlemelerini ve diğer hususları belirleyeceğini söyledi.