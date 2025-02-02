Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangın faciasına ilişkin net mesaj: Tek tek hesap sorulacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında "tarihi" sıfatının tam olarak ete kemiğe büründüğü bir dönemden geçtiklerini ifade eden Erdoğan, dünya ve insanlık tarihine yön veren bu hadiselerin hemen hemen tamamının Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafyada cereyan ettiğine dikkati çekti.

Bu hadiselerin doğrudan etkilediği ülkelerin en başında hiç tartışmasız Türkiye'nin geldiğini belirten Erdoğan, temkin, tedbir ve teyakkuzu bir an bile elden bırakmanın ağır sonuçlarının olacağının farkında olduklarını dile getirdi.

Rehavete kapılma, gardlarını düşürme, hadiseleri seyrine bırakma gibi bir lükslerinin olmadığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karşımızdaki tabloyu, binlerce yıllık birikimin neticesinde tekemmül ve tebellüğ eden devlet aklının geniş merceğinden bakarak okuyoruz. Bunun için dibini görmediğimiz suya, adım atmıyoruz. Bin yıllık mirasın, yüz yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Hamaset ve nostaljiyle değil, stratejik akıl ve sabırla hareket ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, mazlum ve mağdurların duasıyla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var ama biz kararlıyız, azimliyiz, hedefe varmak için sabırsızlanan ok misali büyük ve güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı'nın yavaş yavaş söken şafağı karşısında milletimiz gibi, yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlar gibi büyük heyecan içindeyiz. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefilli olursa olsun her birini aşacak irade, gayret, kudret ve kuvvete, Allah'ın izniyle, ziyadesiyle sahibiz."