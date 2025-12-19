Haberler

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın İstanbul'a gidiş görüntüleri A Haber'de

Güllü’nün katili olduğu iddiasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, olaydan sonra Yalova’dan İstanbul’a doğru yola çıktığı anlara A Haber ulaştı. O anlar binadaki güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

Öte yandan Güllü'nün katili olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Yalova'dan İstanbul'a gidiş görüntülerine A Haber ulaştı.

