Halk TV’ye bilirkişi şoku! 3 isme tutuklama talebi | Adalet Bakanı Tunç’tan Halk TV açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

TOPU KANAL YÖNETİCİSİNE ATTI

Dün gözaltına alınan Pehlivan ile Selek, bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Barış Pehlivan'ın savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen bilirkişiyi aradığını belirten Pehlivan, "Ben öncelikle kendimi tanıttım. Daha sonra da hakkındaki iddialarla ilgili olarak sorular sordum. Bu esnada yanımda emniyet ifademde bahsetmediğim ama Halk TV'nin açıklamasıyla da ortaya çıkan Kürşat Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Sesi hoparlöre almamın amacı kanal yöneticim olan Kürşat beyin de konuşmayı duyması ve konuşma esnasında da bir yandan not almaktı" dedi.

Barış Pehlivan ifadesinde kanal yönetimini suçladı.

"YAYINLANACAĞINI BİLMİYORDUM" SAVUNMASI

Pehlivan, konuşma esnasında Kürşat Oğuz'un kayıt altına aldığını gördüğünü söyleyerek, "Daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım da yoktu. Kürşat beyin bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayınlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayınlatıp yayınlatmadığını bilmiyorum" şeklinde savunmada bulunarak suçlamaları reddetti.