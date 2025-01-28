Halk TV'ye bilirkişi şoku! 3 isme tutuklama talebi | Adalet Bakanı Tunç'tan Halk TV açıklaması
Halk TV ve Gazeteci Barış Pehlivan Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında hedef haline getirdiği bilirkişi ile olan telefon görüşmesinin yayınladı. İzinsiz kayda alınan görüşmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Halk TV'den Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş gözaltına alındı. İfade veren Barış Pehlivan topu kanal yönetimine atarken görüşmenin kaydının alındığını bilmediğini ve sonradan öğrendiğini ifade ederken 'Kürşat beyin bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayınlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayınlatıp yayınlatmadığını bilmiyorum' şeklinde savunmada bulunarak suçlamaları reddetti. Ayrıca Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
Dün Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi.
Kendisinin yargıladığı dosyaya atanan bilirkişinin önce adını veren ardından "Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, hakkında yeni re'sen soruşturma başlatılmıştı.
BİLİRKİŞİYLE OLAN KONUŞMAYI İZİNSİZ KAYDA ALDI
Ardından Halk TV yayınında Barış Pehlivan bilirkişi ile telefon görüşmesini kayıt altına alarak paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf eden Pehlivan ve Halk TV hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV, gazeteciler Barış Pehlivan ve Seda Selek hakkında söz konusu televizyon kanalındaki yayına bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini ifşa ettikleri, ayrıca bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettikleri gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
GAZETECİ BARIŞ PEHLİVAN SERHAN ASKER VE SEDA SELEK'E GÖZALTI
Pehlivan ve Selek, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından akşam saatlerinde Halk TV kanalı yakınında gözaltına alınan Selek ve Pehlivan'ın emniyete götürüldüğü öğrenildi.
TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER
Yayının incelenmesinin ardından devam eden soruşturma kapsamında 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
İKİ İSİM DAHA İFADE VERECEK
Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü.
O İSİMLER SERBEST BIRAKILDI
Seda Selek ve Serhan Asker yurtdışı yasağı ve haftada bir imza şartı ile serbest bırakıldı.
TOPU KANAL YÖNETİCİSİNE ATTI
Dün gözaltına alınan Pehlivan ile Selek, bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Barış Pehlivan'ın savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen bilirkişiyi aradığını belirten Pehlivan, "Ben öncelikle kendimi tanıttım. Daha sonra da hakkındaki iddialarla ilgili olarak sorular sordum. Bu esnada yanımda emniyet ifademde bahsetmediğim ama Halk TV'nin açıklamasıyla da ortaya çıkan Kürşat Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Sesi hoparlöre almamın amacı kanal yöneticim olan Kürşat beyin de konuşmayı duyması ve konuşma esnasında da bir yandan not almaktı" dedi.
"YAYINLANACAĞINI BİLMİYORDUM" SAVUNMASI
Pehlivan, konuşma esnasında Kürşat Oğuz'un kayıt altına aldığını gördüğünü söyleyerek, "Daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım da yoktu. Kürşat beyin bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayınlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayınlatıp yayınlatmadığını bilmiyorum" şeklinde savunmada bulunarak suçlamaları reddetti.
BAKAN TUNÇ: İSTANBULLUNUN SORUMLULUĞUNU KALDIRAMAYAN BİR ŞAHIS
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Konuya ilişkin AK Parti grup toplantısı öncesi açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu'nun sözlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.
"İmamoğlu sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik." ifadelerini kullanan Tunç, "Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var." dedi.
"GAZETECİLİK FAALİYETİYLE KİMSE GÖZALTINA ALINMAZ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ,Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınmasına ilişkin "Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz." dedi. Tunç, kayıtların izinsiz yayınlandığına dikkat çekti.
Tunç, gazetecilik faaliyetiyle kimsenin gözaltına alınmayacağını ifade edip "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma var. Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var. Karşı tarafı görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suç olur." ifadelerini kullandı.
MUHALİF GAZETECİLER BİRBİRİNE GİRDİLER
Bunun üzerine Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Pehlivan'ın yaptığının gazetecilik etiğine sığmadığını belirtip tepki gösterdi.
PORTAKAL'DAN GÖZALTINA ALINAN BARIŞ PEHLİVAN'A GAZETECİLİK DERSİ
Sözcü TV'de Fatih Portakal gözaltına alınan Barış Pehlivan'a gazetecilik dersi vererek, "Kayda alınmasını istemeyen bir kişinin bilgilerini ona sormadan yayınlıyorsanız bu bir hatadır. Gazetecilik etiği açısından bunu yapmaması gerekirdi." dedi.
"ÖNCE KENDİ YAPTIĞINIZ GAZETECİLİĞE BAKIN"
Halk TV sunucusu Şule Aydın'dan ise cevap gecikmedi. Şule Aydın, Fatih Portakal'ı hedef alarak, "Önce kendi yaptığınız gazeteciliğe bakın. Siz bu işi yapanların hayal edemeyeceği maaşlarla gündeme geldiniz, Barış ise yaptığı haberlerle" ifadelerine yer verdi.