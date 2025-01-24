Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in paylaştığı korsan bilirkişi raporuna tepki! "Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır"
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya yönelik soruşturma devam ederken CHP lideri Özgür Özel, otel yangını faciasına ilişkin bilirkişi heyetinin ön raporunu paylaşmıştı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert tepki geldi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Özel'in Bolu yangınıyla ilgili paylaştığı bilirkişi raporunun korsan bir belge olduğunu belirterek, 'Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.' ifadelerini kullandı.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 kişiye mezar oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bolu yangınıyla ilgili paylaştığı bilirkişi raporunun korsan bir belge olduğunu açıkladı.
Bakan Tunç, soruşturmada, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde, yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.
Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini aktaran Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir? İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?"
"KAMUOYUYLA ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK"
Soruşturmanın her aşamasının tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edeceğini aktaran Tunç, bu acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerektiğini belirten Tunç, "Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Milletimiz müsterih olsun. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır." ifadelerini kullandı.
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