Birleşmiş Milletler Komiseri’nden Türkiye’ye övgü dolu sözler! "Büyük işler yapıyor"

SURİYE'YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Grandi, Esed rejimi döneminde ülkedeki kötü yönetimin ve yaptırımların, Suriye ekonomisinin yıkımına neden olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma "Lütfen Suriye'ye yardım edin" çağrısında bulundu.

Suriye halkına yardım edilmesinin önemine işaret eden Grandi, "Yaptırımları kaldırın ve yatırımlar, yeniden yapılanma, iyileşme için alan açın." diye konuştu.

Grandi, "Bunu şimdi, bu geçiş sürecinin ya da yeni dönemin başında yapmazsak çok fazla zaman kaybederiz." ifadesini kullandı.

Yüksek Komiser Grandi, elektrik konusunun önemine atıfta bulunarak, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için yol haritası üzerinde anlaştığı, ancak bunun gibi uygulamaların genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'deki yardımlarına ve bu konudaki politikasına övgüde bulunan Grandi, "Türkiye'nin kendisi, kurumları TİKA, AFAD, Türk Kızılay ve diğer kuruluşlarıyla Suriye'de zaten çok şey yapıyor." diye konuştu.

Grandi, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine yönelik, Türkiye'nin çok iyi prosedürlere, mekanizmalara ve uygulamalara sahip olduğunu, ayrıca Türk yetkililerin mükemmel çalıştığını ve örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

(Fotoğraf: Sabah)

Ortadoğu'daki son duruma ilişkin önemli mesajlar veren Grandi'nin konuşmasında şu cümleler ön plana çıktı:

"TÜRKİYE'NİN PLANI HARİKA"

Türkiye'de Göç İdaresi Başkanı'nın gönüllü geri dönüşler konusunda harika bir planı var. Bununla alakalı bir kitap bile yazılabilir. Burada bir gönüllülük var, kontrol mekanizması var. Diğer ülkeler de bir plan yolunda ilerliyor. Mutlaka komşu ülkeler ortak iş birliği yapmalı. Bilhassa Türkiye'den öğrenilecek çok şeyler var.

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Türkiye İçişleri Bakanı'na geri dönüşler konusundaki yöntemlerinin çok iyi olduğunu söyledim. Türkiye bu konuda takdire şayan işler çıkarıyor. Tabi ki Suriyelilere ev sahipliği yapan diğer ülkeler de adımlar atmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilere göstermiş oldukları misafirperverlikten sık sık bahsediyor. Ben de bu konuda kendilerine ve Türk halkına müteşekkirim.

"TÜRKİYE BÜYÜK İŞLER YAPIYOR"

Türkiye'deki makamlardan duyduklarımdan çok mutlu oldum. Türkiye birçok kurumu ile Suriye'de çok büyük işler yapıyor ve yardımlarda bulunuyor. Diğer ülkelerin de bu alanda Türkiye gibi ülkelere katkı sağlaması gerekiyor.