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Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti

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Giriş: 28.01.2025 15:42 Güncelleme: 28.01.2025 16:22
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Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Ankara'da bulunan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN ZVİZDİC'İ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan, Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti | Fotoğraf: AA

Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

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Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic’i kabul etti Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic’i kabul etti Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic’i kabul etti
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