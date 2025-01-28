Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Ankara'da bulunan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.