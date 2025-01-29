29 Ocak 2025, Çarşamba
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Önce İBB sonra Halk TV devreye girdi! Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef gösterdiği bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini kayda alıp yayınlayan Halk TV'ye soruşturma başlatıldı, 3 isim hakkında da gözaltı kararı verildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP medyasında da tartışma başladı. Soruşturmayı haklı bulan isimlere tepki sesleri yükseldi.