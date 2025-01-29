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Önce İBB sonra Halk TV devreye girdi! Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı

Önce İBB sonra Halk TV devreye girdi! Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 16:30
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef gösterdiği bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini kayda alıp yayınlayan Halk TV'ye soruşturma başlatıldı, 3 isim hakkında da gözaltı kararı verildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP medyasında da tartışma başladı. Soruşturmayı haklı bulan isimlere tepki sesleri yükseldi.
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Önce İBB sonra Halk TV devreye girdi! Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
Telefon görüşmesi izinsiz kaydedildi ve yayınlandı
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