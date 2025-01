Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ahaber.com.tr Arşiv)

"HER DİRİLİŞ HİKAYESİ ADANMIŞ BİR LİDERLE OLUYOR"

Bakan Kurum, bugün deprem bölgesi için umut dolu bir günün yaşandığını belirterek, "İnşasını tamamladığımız 201 bininci konutumuzu teslim etmenin gururu içerisindeyiz. Asrın felaketinde bir milletin görebileceği en büyük afetlerden birini yaşadık. Ama ilk günden bu yana, tek bir an bile umutsuzluğa kapılmadık. Ellerimizi milletimizle birleştirdik ve hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir kararlılıkla 'Asrın İnşa Seferberliğini' başlattık. Bu büyük seferberlik tüm dünyada ses getirdi. Dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı bir yeniden diriliş hikayesine dönüştü. Her diriliş hikayesi adanmış bir liderle oluyor. Onun izinden gidecek bir kadroyla ve hayallerle başlıyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana her hafta deprem bölgesindeyiz. Yaptığımız ziyaretlerin her birinde vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. Mimarlarımızla, mühendislerimizle, işçi kardeşlerimize olan inancımızla sözümüzü sizlere veriyoruz" dedi.