Turistik işletmelerde yangın güvenliği! Yapı ve binalarda yangın güvenliği nasıl olmalı?
Bolu'daki otelde yangını sonrası turistik işletmelerde yangın güvenliği gündeme geldi. Peki yangın güvenliği nasıl sağlanmalı? Hangi önlemler alınmalı? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan iş güvenliği uzmanı Mutlu Burak Paksoy anlattı.
Bolu'daki yangında 76 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Otelde çıkan yangında, yangın yönetimi ve güvenliği ile ilgili eksikler konusunda eleştiriler var, iddialar var. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan iş güvenliği uzmanı Mutlu Burak Paksoy anlattı.
İTFAİYE BURADA OLMALI MIYDI?
Mutlu Burak Paksoy: Bu olayda da gördüğümüz üzere itfaiye yaklaşık 28 KM uzaklıktan ve buzlu yollardan geçerek yaklaşık 45 dakikada ulaşabildi. Bu bölgede yaklaşık iki bin yatak kapasiteli oteller var ve on bin civarında kayakseverin gelmiş olduğu bir mekan. Burada iki araçlık itfaiye aracının bulunduğu bir istasyonun bulunmasında fayda vardı.
Bu riskleri öngörme ve riskleri azaltma kapsamında yapılan tatbikatlarda ulaşımın zorlukları da göz önüne alınarak yangının ilerlememesini açısından belirlenmesi gereken hususlardan biri.
YANGIN MERDİVENİ KONUSU
Burada her odadan yaklaşık 45 metre mesafede yangın merdiveninin olması gerekiyor. Yangın merdivenlerinin üç tarafı kapalı, dördüncü kısmı da özel, yangına dayanıklı, duman sızdırmazlığı olmayan, özel kapılarla kapalı olması lazım. Buraya ulaşabilmesi için de yangında duman yükseldiği için vatandaşlarımızın veya otelde ikamet edenlerin eğilmek suretiyle bel seviyesinin altında, duman seviyesinin altında yangın merdivenlerine ulaşabilmesi lazım. Ve bir bez parçasıyla da ağızlarını kapatarak, burunlarını kapatarak dumanın vücuda girmesi önlenmeli.
UYARI IŞIKLARI VE ALEVLERİN YANGIN MERDİVENİNE ULAŞMASI
Yönetmeliğimize göre binaların yangından korunma yönetmeliğimize göre yangın merdiveninin tamamen kapalı olması gerekiyor. Herhangi bir açık yerin olmaması lazım. İçeri duman sızmaması lazım. Bunun yanı sıra genellikle taban seviyesinde olan yönlendirme levhalarının ışıklı olarak aynı zamanda bel seviyesinin altında da olması lazım. Çünkü duman yükseldiği zaman tavan seviyesindeki yönlendirmeler genellikle kapanıyor. Bel seviyesinin altında duman çok fazla inmediği için takip edebilmesi açısından aşağıda da olması gerekiyor ışıklı ve bunlar bina elektriğinden bağımsız. Bina elektriği kesilse bile ışık verecek şekilde özel elektrik kaynağına bağlı olması gerekiyor.
AHŞAP KAPLAMA YANGINDA HANDİKAP MI?
Arka tarafının yanmasının diğer bir sebebi de yeterli mesafe olmadığı için oraya itfaiye araçları yeterli müdahalede bulunamadı. Ahşap kaplama olarak ise binanın dış cephesinde ve iç cephesindeki dekorasyon malzemeleri yangının büyümesine sebebiyet verdi. Bunu önleyebilmek için betonarme bina ile ahşap dış cephe kaplaması arasında zor yanıcı ısı yalıtım levhanın kullanılması gerekiyor.
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ!
Yönetmeliğimize göre yangın alarm sistemleri, duman algılama detektörleri, yağmurlama, ters fıskiye dediğimiz sistemlerin çalışır vaziyette olması gerekiyor. Her sene tatbikat yaparak bunu test edilmesi lazım. Aynı zamanda işletmenin de her ay yangın tüplerini ve diğer yangını önleme cihazlarını kontrol etmesi gerekmektedir.
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