Turistik işletmelerde yangın güvenliği! Yapı ve binalarda yangın güvenliği nasıl olmalı?

Bolu'daki yangında 76 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Otelde çıkan yangında, yangın yönetimi ve güvenliği ile ilgili eksikler konusunda eleştiriler var, iddialar var. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan iş güvenliği uzmanı Mutlu Burak Paksoy anlattı.

İTFAİYE BURADA OLMALI MIYDI?

Mutlu Burak Paksoy: Bu olayda da gördüğümüz üzere itfaiye yaklaşık 28 KM uzaklıktan ve buzlu yollardan geçerek yaklaşık 45 dakikada ulaşabildi. Bu bölgede yaklaşık iki bin yatak kapasiteli oteller var ve on bin civarında kayakseverin gelmiş olduğu bir mekan. Burada iki araçlık itfaiye aracının bulunduğu bir istasyonun bulunmasında fayda vardı.

Bu riskleri öngörme ve riskleri azaltma kapsamında yapılan tatbikatlarda ulaşımın zorlukları da göz önüne alınarak yangının ilerlememesini açısından belirlenmesi gereken hususlardan biri.