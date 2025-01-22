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Kazakistan ve Türkiye bitki güvenliği alanında iş birliği!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 13:25
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Kazakistan ve Türkiye bitki güvenliği alanında iş birliği!

Kazakistan Meclisi, Türkiye ile yapılan bitki karantinası ve onların korunması alanında işbirliğine ilişkin anlaşmayı onayladı. Anlaşma çerçevesinde taraflar, bu alandaki düzenlemelerin yanı sıra karantinaya tabi olan zararlı organizmaların listesi, karantina ve bitki korumaya ilişkin diğer kuralları birbirleriyle paylaşacak.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclisin genel oturumunda, 10 Mayıs 2022'de söz konusu alanda iki ülkenin yetkili kurumları arasında Ankara'da imzalanan anlaşma görüşüldü.

Bitki güvenliğinin sağlanması ve karantinaya tabi zararlı organizmaların iki devletin topraklarında dolaşımını ve ithalatını önlemeyi amaçlayan anlaşma, ilk oturumda onaylandı.

Anlaşma çerçevesinde taraflar, bu alandaki düzenlemelerin yanı sıra karantinaya tabi olan zararlı organizmaların listesi, karantina ve bitki korumaya ilişkin diğer kuralları birbirleriyle paylaşacak.

Kazakistan ve Türkiye, ayrıca bitki sağlığı durumu ile karantinaya tabi olan zararlı organizmaların tespiti ve yayılması vakaları ile onlarla mücadele ve kontrol yöntemleri hakkında da karşılıklı bilgilendirme yapacak.

Kazakistan ve Türkiye bitki güvenliği alanında iş birliği!Kazakistan ve Türkiye bitki güvenliği alanında iş birliği!

Anlaşma, aynı zamanda bitki karantinası ve koruması alanında araştırma kurumları arasında da bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine olanak sağlayacak. Bunun yanı sıra bu alandaki ürünlerin ithalat ve ihracat işlemleri için gereklilikleri düzenleyecek.

Kazakistan Meclisi Milletvekili ve Tarım Komitesi Sekreteri Yerkebulan Mambetov, açıklamasında, anlaşmanın devlete herhangi bir ekonomik zararı olmadığını ve Meclisin tüm komitelerinde olumlu kabul edildiğini belirterek "Kazakistan'ın Çin, Vietnam ve Azerbaycan ile buna benzer işbirliği anlaşmaları mevcut." ifadesini kullandı.

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Kazakistan ve Türkiye bitki güvenliği alanında iş birliği! Kazakistan ve Türkiye bitki güvenliği alanında iş birliği! Kazakistan ve Türkiye bitki güvenliği alanında iş birliği!
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