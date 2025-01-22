Kazakistan ve Türkiye bitki güvenliği alanında iş birliği!

Anlaşma, aynı zamanda bitki karantinası ve koruması alanında araştırma kurumları arasında da bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine olanak sağlayacak. Bunun yanı sıra bu alandaki ürünlerin ithalat ve ihracat işlemleri için gereklilikleri düzenleyecek.

Kazakistan Meclisi Milletvekili ve Tarım Komitesi Sekreteri Yerkebulan Mambetov, açıklamasında, anlaşmanın devlete herhangi bir ekonomik zararı olmadığını ve Meclisin tüm komitelerinde olumlu kabul edildiğini belirterek "Kazakistan'ın Çin, Vietnam ve Azerbaycan ile buna benzer işbirliği anlaşmaları mevcut." ifadesini kullandı.