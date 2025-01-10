Suriye lideri Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye!
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Muhalif grupların başlattığı Özgürlük Operasyonu’nun ardından Suriye’de 61 yıllık Baas Rejimi sona erdi. Özgür Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara’nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacağı iddia edildi. Şara’nın Türkiye’ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddia edildi. İran yarı resmi Mehr ajansında yer alan iddiaya göre, Suriye'deki yeni yönetimin liderliğini yapan Heyet-i Tahrir'üş Şam'ın lideri Ahmed Şera'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı öne sürüldü.
Şara'nın Türkiye yapacağı belirtilen ziyaretinde "Türkiye'nin verdiği her tür desteğe karşılık bu ziyaretin sembolik olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceği" ileri sürüldü.
Ziyaretle ilgili Suriye veya Türkiye tarafından bir açıklama yapılmadı.
Suriye'de yeni yönetimin başa geçmesi sonrası ilk kez MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara'yı başkent Şam'da ziyaret etmişti.