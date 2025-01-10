10 Ocak 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Suriye lideri Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye!

Suriye lideri Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 08:12 Güncelleme: 10.01.2025 08:15
ABONE OL
Suriye lideri Ahmed Şara’nın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye!

Muhalif grupların başlattığı Özgürlük Operasyonu’nun ardından Suriye’de 61 yıllık Baas Rejimi sona erdi. Özgür Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara’nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacağı iddia edildi. Şara’nın Türkiye’ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı iddia edildi. İran yarı resmi Mehr ajansında yer alan iddiaya göre, Suriye'deki yeni yönetimin liderliğini yapan Heyet-i Tahrir'üş Şam'ın lideri Ahmed Şera'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağı öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye lideri Şara'yı ziyaret etti (A HABER ARŞİV)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye lideri Şara'yı ziyaret etti (A HABER ARŞİV)

Şara'nın Türkiye yapacağı belirtilen ziyaretinde "Türkiye'nin verdiği her tür desteğe karşılık bu ziyaretin sembolik olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceği" ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye lideri Şara'yı ziyaret etti (A HABER ARŞİV)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye lideri Şara'yı ziyaret etti (A HABER ARŞİV)

Ziyaretle ilgili Suriye veya Türkiye tarafından bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de yeni yönetimin başa geçmesi sonrası ilk kez MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara'yı başkent Şam'da ziyaret etmişti.

Bakan Fidan’dan tarihi Şam ziyareti!Bakan Fidan’dan tarihi Şam ziyareti! BAKAN FİDAN'DAN TARİHİ ŞAM ZİYARETİ!
Şam’dan dünyaya barış köprüsü! Türkiye kilit rol oynayacakŞam’dan dünyaya barış köprüsü! Türkiye kilit rol oynayacak ŞAM'DAN DÜNYAYA BARIŞ KÖPRÜSÜ! TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAYACAK
Bakan Fidan’dan Şam ziyareti paylaşımı! Misafirperverliklerini özlemişizBakan Fidan’dan Şam ziyareti paylaşımı! Misafirperverliklerini özlemişiz BAKAN FİDAN'DAN ŞAM ZİYARETİ PAYLAŞIMI! "MİSAFİRPERVERLİKLERİNİ ÖZLEMİŞİZ"
Bakan Fidan ve eş-Şara Kasiyun Dağı’nda çay içtiBakan Fidan ve eş-Şara Kasiyun Dağı’nda çay içti BAKAN FİDAN VE EŞ-ŞARA KASİYUN DAĞI'NDA ÇAY İÇTİ
Bakan Fidan’dan Şam’da tarihi mesajlarBakan Fidan’dan Şam’da tarihi mesajlar BAKAN FİDAN'DAN ŞAM'DA TARİHİ MESAJLAR
Kalın Suriye’nin başkenti Şam’daKalın Suriye’nin başkenti Şam’da KALIN SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'DA
MİT Başkanı Kalın’dan Emevi Camii paylaşımıMİT Başkanı Kalın’dan Emevi Camii paylaşımı MİT BAŞKANI KALIN'DAN EMEVİ CAMİİ PAYLAŞIMI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör