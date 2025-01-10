Suriye lideri Ahmed Şara’nın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye lideri Şara'yı ziyaret etti (A HABER ARŞİV)

Şara'nın Türkiye yapacağı belirtilen ziyaretinde "Türkiye'nin verdiği her tür desteğe karşılık bu ziyaretin sembolik olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edeceği" ileri sürüldü.