Hatay’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD Deprem Daire Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir."

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2025.01.10 07:14:22 38.1280 36.9393 18.3 -.- 1.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.01.10 07:08:50 35.9597 35.9577 12.3 -.- 4.0 4.0 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2025.01.10 06:52:45 38.4487 37.4888 17.8 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.10 06:47:13 39.8727 41.7700 3.3 -.- 1.4 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2025.01.10 06:45:57 38.4227 37.5083 10.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2025.01.10 06:45:12 36.9767 28.2693 5.4 -.- 1.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2025.01.10 06:44:20 39.8343 41.7628 2.3 -.- 2.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2025.01.10 06:05:31 37.1108 28.7203 14.0 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2025.01.10 05:49:13 37.1753 28.7967 11.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel

2025.01.10 05:45:58 37.5327 38.6325 8.7 -.- 2.9 -.- KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2025.01.10 05:37:31 38.4227 37.4970 5.2 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel