MİT Başkanı Kalın Suriye'nin başkenti Şam'da! A Haber bölgeden aktardı
Türkiye, yıllar boyunca savaşın pençesindeki milyonlarca Suriyeliye güvenli bir liman oldu. Zor zamanlarında kapılarını açan Türkiye, komşuluk bağlarının ve insanlığın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Esad yönetiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeliler ülkelerine başlarken bu süreçte Türkiye’ye misafirperverlik için teşekkür ettiler. Suriye'nin yeniden inşa süreci başlarken sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. Suriye halkı Kalın'ı tekbirlerle karşıladı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Emevi Camii'nden aktardı. Öte yandan Kalın, Şam'daki temasları kapsamında HTŞ lideri Golani ve geçiş hükümetinin Başbakanı Muhammed El-Beşir ile görüşecek.
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşırken, gruplar başkent Şam'a girmeyi başardı. Gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.
KAÇAN ESAD RUSYA'YA SIĞINDI
Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçarak Rusya'ya sığındı.
MÜNBİÇ VE TEL RIFAT DA PKK'DAN TEMİZLENDİ
Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlendi.
ESAD POSTERLERİNİ ÇÖPE ATTILAR
Suriye'de 13 yıllık iç savaş sonrası halk, Esad rejiminin izlerini silmeye çalışıyor. Yıllarca zulüm gören ve rejim esaretinde yaşayan Suriye halkı, şimdi Esad'ın posterlerini ayaklar altına alıyor. Başkent Şam'ın merkezinde Esad'ın fotoğrafları çöplere atılırken, posterler de yerlere savruldu. Yıllarca korku ve baskı altında yaşayan Suriyeliler, rejimin sembollerini tek tek ortadan kaldırıyor.
TÜRKİYE FARKINI ORTAYA KOYDU
Türkiye, uzun yıllar boyunca savaş ve kaos ortamından kaçan milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaparak büyük bir insanlık örneği sergiledi. Misafirperverliği ve yardımlaşma ruhuyla Türkiye, komşuluk ilişkilerinde bir kez daha farkını ortaya koydu.
Esad yönetiminin sona ermesiyle, Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı. Bu dönüş sürecinde, Suriyeliler Türkiye'ye kucak açtığı, umut ışığı olduğu ve zor günlerinde yanlarında durduğu için minnettarlıklarını ifade etti.
SURİYELİLER EMEVİ CAMİİ'NE AKIN EDİYOR
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etmeye devam ediyor. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle sınırların kaldırılması sonrası halk, ülkedeki en önemli dini yapılardan biri olan başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın ediyor. Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde ibadetlerini yerine getiriyor.
MİT BAŞKANI KALIN ŞAM'DA
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Kalın'ın da aralarında bulunduğu bir heyet Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. Suriye halkı Kalın'ı tekbirlerle karşıladı.
EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDI
Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kıldığı öğrenildi.
İKİ KRİTİK TEMAS
Öte yandan Kalın, Şam'daki temasları kapsamında HTŞ lideri Golani ve geçiş hükümetinin Başbakanı Muhammed El-Beşir ile görüşecek.
DETAYLARI A HABER EMEVİ CAMİİ'NDEN AKTARDI
Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Emevi Camii'nden aktardı. Geçgel'in açıklamaları şöyle: MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. İbrahim kalın Emevi Camii'ne geldi. İbrahim kalın bu noktada Emevi Camii'nde namaz kıldı. Ardından avluda bulunan yoğun bir kalabalık İbrahim Kalın'ı karşıladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldıktan sonra bu noktadan ayrıldı. Bir dizi ziyaretlerde bulanacak. Aynı zamanda muhaliflerin Suriye'yi tamamen kontrol altına almaları ve Esad'ın kaçmasının ardından da Emevi Camii'nde ilk cuma namazının hazırlıklarının da yapıldığını ifade edelim. Bir yandan ilk cuma namazı burada kılınacak tabi. Türkiye Şam Büyükelçiliği bütün faaliyetleri 2012'de askıya alınmıştı. Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılıp açılmayacağı ise bu ziyaretle ilgili önemli bir detay ortaya çıkarabilir. Ancak Hakan Fidan uygun şartlar oluştuğunda bununla ilgili görüşmelerin yapılacağını ifade etmişti. Gördüğünüz gibi Emevi Camii'nde yoğun bir şekilde ziyaretler gerçekleşiyor. Yine Kuzeyden Güneyden gelenlerin ilk uğrak noktası Emevi Camii oluyor. Oldukça önemli bir cami. Zira İslam tarihi açısından anadolu camilerinin birçoğunun esinlendiği bir camidir. Esad rejiminin ardından ilk cuma namazının kılınması için hazırlıkları devam ettiğini ifade edelim. Hali hazırda camide yoğun bir kalabalık var. Suriyeliler özgürlüğü Emevi Camii'nde ibadet ederek lokum ve çiçek dağıtarak kutluyor. Bir yandan da burada tekbir sesleri yükseliyor"
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