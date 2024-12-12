MİT Başkanı Kalın Suriye’nin başkenti Şam’da! A Haber bölgeden aktardı

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (AA)

TÜRKİYE FARKINI ORTAYA KOYDU

Türkiye, uzun yıllar boyunca savaş ve kaos ortamından kaçan milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaparak büyük bir insanlık örneği sergiledi. Misafirperverliği ve yardımlaşma ruhuyla Türkiye, komşuluk ilişkilerinde bir kez daha farkını ortaya koydu.

Esad yönetiminin sona ermesiyle, Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı. Bu dönüş sürecinde, Suriyeliler Türkiye'ye kucak açtığı, umut ışığı olduğu ve zor günlerinde yanlarında durduğu için minnettarlıklarını ifade etti.

SURİYELİLER EMEVİ CAMİİ'NE AKIN EDİYOR

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etmeye devam ediyor. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle sınırların kaldırılması sonrası halk, ülkedeki en önemli dini yapılardan biri olan başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın ediyor. Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde ibadetlerini yerine getiriyor.