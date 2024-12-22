Bakan Fidan'dan Şam'da net terör mesajı: Suriye'de PKK/YPG'ye yer yok!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 'Tarihin doğru tarafında yer aldık' ifadelerini kullanan Bakan Fidan, terörün bertaraf edilmesi gerektiğini ve Suriye'de PKK/YPG'ye yer olmadığını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün Şam'da bulunmaktan memnunum. 61 yıllık Baas rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelilere Allah'tan rahmet diliyorum. Size Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. 14 yılı boyunca sevinciniz sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüz oldu. Bugün Türkiye olarak haklı olanın yanında durmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Şam'dayım çünkü en zor gününüzde yanınızda olduğumuz gibi bugün de yanınızdayız. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız yanınızda olacaktır. Bu zafer sizindir, başka kimsenin değildir. Bugün Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması mümkündür. Suriye halkının ülkelerine dönmesi mümkündür. Geçiş döneminin güzel bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik görüşmede. Güvenlik ve hukukun üstünlüğü öncelik içerisindedir. Herkesin barış içinde yaşadığı Suriye'nin kurulması yeni Suriye'nin en önemli başarısı olacaktır. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden inşası yönünde tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. TİKA ve özel şirketlerimizle somut şeylerde adım atmaya hazırız.
"PKK/YPG'NİN SURİYE'DE KESİNLİKLE YER YOKTUR"
Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılmalı. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine dönüşü bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımından uluslararası toplumun Suriye'ye destek vermesi gerekmektedir. Zaman, bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. PKK/YPG'nin Suriye'de kesinlikle yer yoktur. Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır. PKK/YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Uluslararası toplum somut bir tepki koymalıdır. 14 yıl boyunca sizin yaptığınız fedakarlıklara şahit oldum. Muhalefet güçlerinin Halep'i terk ettiği günü de unutamam. Bazı ülkelerin sizleri terk edip gittiği günü de unutamam. Yaşadıklarınız yeni dönemde size güç vermelidir.
SORU-CEVAP: ULUSLARARASI TOPLUMA MESAJINIZ NEDİR?
Ahmed eş-Şera: 14 yıl boyunca halkımız büyük sıkıntılar çekti. Halkımızın yarısı ülke dışında. Önümüzde çok büyük sınamalar ve meydan okumalar bulunmakta. Egemen ülkeler belli konularda karar vermeli. Suriye'ye destek vermeleri önemli. Uluslararası toplum Suriye'ye uyguladıkları yaptırımları kaldırmalı. Mazlum insanların cezalandırılmaması gerekiyor. Özellikle de 1979 yılından itibaren biliyorsunuz bir takım yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımların rejimin gitmesiyle kalkmalı diyorum.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Şara'ya katılıyorum. Şam'a gelirken Cilvegözü'nden karayoluyla girdik. 6 saat boyunca tüm şehirleri gördüm. 14 yıl önce gördüğüm şehirler gitmiş yerine savaşa maruz kalmış şehirler kalmış. Bir önceki rejim için geliştirilen yeni yaptırım yöntemleri biran önce kaldırılmalı ki altyapı finans eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin. Göçmenlerin dönebilmesi için yeniden yapıma biran önce başlanılmalı. Bugün yaptığımız görüşmede yeni hükümette güçlü bir irade ve azim gördüm. Bu iradenin uluslararası toplum tarafından desteklenmeli. Türkiye olarak örgütlerimizle şirketlerimiz Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: PKK/YPG BÖLGEYİ TERÖR HAVZASINA ÇEVİRMİŞ
Suriye'nin yeniden yapılanması yardım elinin uzatılması konusunda desteğe hazırız. Yeni yönetiminin çok net fikirleri olduğunu gördüm. Bu fikirlerin Suriye'ye hizmet edeceğine inanıyorum. Bir desteğe ihtiyaç olması durumunda kesinlikle destek vereceğiz. Bir diğer konu YPG. Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal etmekte. Suriye'nin kaynakları üzerinden oturmakta. Bölgeyi terör havzasına çevirmiş durumdalar. Şam'daki yeni yönetimin Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda uygun adımlar atacağınız değerlendiriyoruz. Görüşmede bunun çerçevesini de aldık. YPG'nin yeni süreçte Suriye'nin ulusal varlığını tehdit etmeyecek konuma gelmesi gerekiyor. Uluslararası sistemin YPG'yi kullanmak için gerekçe gösterdiği DEAŞ tutukları meselesinde de gerekli girişimi yapacaklarını söylediler.
AHMED EŞ-ŞERA: SİLAHLI GRUPLAR KENDİNİ FESHEDECEK
Silahlı gruplarla koordine halindeydik. Başarılı olmamız halinde bir Savunma Bakanlığı olması gerektiğinde hem fikirdik. Devrim döneminde de gördük ki, gruplar halinde olmamız doğru değildir. Koordinasyon problemleri vardı. Savunma Bakanlığımızın çağrısı olacak. Gruplar kendilerini yavaş yavaş feshedecek. Hiçbir grubun elinde silah olmasını kabul etmemiz mümkün değil. Tüm gruplarda hem fikir bu konuda.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: TRUMP, ABD'NİN ÇIKARLARINI ESAS ALIR
Trump elimizdeki sorunu Obama döneminden almıştı. Trump net ve ABD'nin çıkarlarını esas alır. Denkleme baktığında şunu gördü, 'DEAŞ tutuklarına çözüm bulunduğunda ABD'nin burada durmasının anlamı yok' ABD çıkarları içerisinde Türkiye mi yoksa YPG mi önemli? Trump duruma baktığında bunu net görüyor. Trump'ın yeni dönemde ABD çıkarlarını öne alarak bu duruma daha farklı yaklaşacağını inanıyorum.
AHMED EŞ-ŞERA: BİZ AZINLIKLARI KORUYORUZ
Devrim hiçbir zaman azınlıklara karşı üretilmedi. Bir korkunun olmasına gerek yok. Rejim azınlıkları korkutarak sistemi yürüttü. Biz şuan azınlıkları koruyoruz. Onlara zarar gelmesine için gayret gösteriyoruz. Provokasyonların olmamasına özen gösteriyoruz. Geçmiş rejimin gitmesine inandık. Suriye'nin devlet yapısına uygun bir yönetim ortaya çıkacak.
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