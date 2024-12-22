Bakan Fidan’dan Şam’da net terör mesajı: Suriye’de PKK/YPG’ye yer yok!

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SORU-CEVAP: ULUSLARARASI TOPLUMA MESAJINIZ NEDİR?



Ahmed eş-Şera: 14 yıl boyunca halkımız büyük sıkıntılar çekti. Halkımızın yarısı ülke dışında. Önümüzde çok büyük sınamalar ve meydan okumalar bulunmakta. Egemen ülkeler belli konularda karar vermeli. Suriye'ye destek vermeleri önemli. Uluslararası toplum Suriye'ye uyguladıkları yaptırımları kaldırmalı. Mazlum insanların cezalandırılmaması gerekiyor. Özellikle de 1979 yılından itibaren biliyorsunuz bir takım yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımların rejimin gitmesiyle kalkmalı diyorum.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Şara'ya katılıyorum. Şam'a gelirken Cilvegözü'nden karayoluyla girdik. 6 saat boyunca tüm şehirleri gördüm. 14 yıl önce gördüğüm şehirler gitmiş yerine savaşa maruz kalmış şehirler kalmış. Bir önceki rejim için geliştirilen yeni yaptırım yöntemleri biran önce kaldırılmalı ki altyapı finans eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin. Göçmenlerin dönebilmesi için yeniden yapıma biran önce başlanılmalı. Bugün yaptığımız görüşmede yeni hükümette güçlü bir irade ve azim gördüm. Bu iradenin uluslararası toplum tarafından desteklenmeli. Türkiye olarak örgütlerimizle şirketlerimiz Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: PKK/YPG BÖLGEYİ TERÖR HAVZASINA ÇEVİRMİŞ



Suriye'nin yeniden yapılanması yardım elinin uzatılması konusunda desteğe hazırız. Yeni yönetiminin çok net fikirleri olduğunu gördüm. Bu fikirlerin Suriye'ye hizmet edeceğine inanıyorum. Bir desteğe ihtiyaç olması durumunda kesinlikle destek vereceğiz. Bir diğer konu YPG. Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal etmekte. Suriye'nin kaynakları üzerinden oturmakta. Bölgeyi terör havzasına çevirmiş durumdalar. Şam'daki yeni yönetimin Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda uygun adımlar atacağınız değerlendiriyoruz. Görüşmede bunun çerçevesini de aldık. YPG'nin yeni süreçte Suriye'nin ulusal varlığını tehdit etmeyecek konuma gelmesi gerekiyor. Uluslararası sistemin YPG'yi kullanmak için gerekçe gösterdiği DEAŞ tutukları meselesinde de gerekli girişimi yapacaklarını söylediler.

AHMED EŞ-ŞERA: SİLAHLI GRUPLAR KENDİNİ FESHEDECEK

Silahlı gruplarla koordine halindeydik. Başarılı olmamız halinde bir Savunma Bakanlığı olması gerektiğinde hem fikirdik. Devrim döneminde de gördük ki, gruplar halinde olmamız doğru değildir. Koordinasyon problemleri vardı. Savunma Bakanlığımızın çağrısı olacak. Gruplar kendilerini yavaş yavaş feshedecek. Hiçbir grubun elinde silah olmasını kabul etmemiz mümkün değil. Tüm gruplarda hem fikir bu konuda.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: TRUMP, ABD'NİN ÇIKARLARINI ESAS ALIR

Trump elimizdeki sorunu Obama döneminden almıştı. Trump net ve ABD'nin çıkarlarını esas alır. Denkleme baktığında şunu gördü, 'DEAŞ tutuklarına çözüm bulunduğunda ABD'nin burada durmasının anlamı yok' ABD çıkarları içerisinde Türkiye mi yoksa YPG mi önemli? Trump duruma baktığında bunu net görüyor. Trump'ın yeni dönemde ABD çıkarlarını öne alarak bu duruma daha farklı yaklaşacağını inanıyorum.



AHMED EŞ-ŞERA: BİZ AZINLIKLARI KORUYORUZ

Devrim hiçbir zaman azınlıklara karşı üretilmedi. Bir korkunun olmasına gerek yok. Rejim azınlıkları korkutarak sistemi yürüttü. Biz şuan azınlıkları koruyoruz. Onlara zarar gelmesine için gayret gösteriyoruz. Provokasyonların olmamasına özen gösteriyoruz. Geçmiş rejimin gitmesine inandık. Suriye'nin devlet yapısına uygun bir yönetim ortaya çıkacak.