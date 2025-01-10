10 Ocak 2025, Cuma
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Akdeniz Belediyesi'nde terör operasyonu! DEM Partili Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan gözaltında

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 08:27 Güncelleme: 10.01.2025 08:43
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Akdeniz Belediyesi’nde terör operasyonu! DEM Partili Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan gözaltında

Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesi gözaltına alındı. Öte yandan operasyonun ardından Akdeniz Belediye binası çevresinde TOMA araçları ve çevik kuvvet ekiplerince önlem aldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

DEM Partili Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye ArslanDEM Partili Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Akdeniz’de DEM Partili belediye başkanı ile yardımcısına operasyon!Akdeniz’de DEM Partili belediye başkanı ile yardımcısına operasyon!

Şüphelilerin, 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi.

Akdeniz’de DEM Partili belediye başkanı ile yardımcısına operasyon!Akdeniz’de DEM Partili belediye başkanı ile yardımcısına operasyon!
Öte yandan operasyonun ardından Akdeniz Belediye binası çevresinde TOMA araçları ve çevik kuvvet ekiplerince önlem alındı.

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