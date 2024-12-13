Eller Emevi Camii’nde semaya kalktı! MİT Başkanı Kalın’dan dünyaya mesaj niteliğinde paylaşım

Zor zamanlarında kapılarını açan Türkiye, komşuluk bağlarının ve insanlığın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Esad yönetiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeliler ülkelerine başlarken bu süreçte Türkiye'ye misafirperverlik için teşekkür ettiler.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gitmişti.

Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın'ın camide namaz kıldığı öğrenilmişti. Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılanmıştı.

Dün Suriye'nin başkenti Şam'a bir ziyaret gerçekleştiren ve Emevi Camii'nde namaz kılan MİT Başkanı İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

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