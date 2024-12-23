Bakan Fidan’dan tarihi Şam ziyareti! Yeni dönemin şifreleri çözülüyor

Bakan Fidan, Şam ziyaretinde Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye'nin yeniden inşası ve bölgedeki istikrarın sağlanması konularını ele aldı. Basın toplantısında konuşan Fidan, "Bu ziyaret, Suriye halkı için umut dolu bir dönemin başlangıcı olacaktır." diyerek yeni yönetimle iş birliğine açık mesajlar verdi.

PKK/YPG VE İSRAİL MESAJLARI

Fidan, Suriye'de PKK/YPG gibi terör unsurlarına yer olmadığını belirtti. Ayrıca İsrail'in bölgede süregelen işgaline karşı net bir duruş sergileyerek, "Suriye topraklarının gasp edilmesine müsamaha gösterilemez." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye politikasındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bakan Fidan'ın ziyaretini A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN AKTİF ROLÜ

Doç. Dr. Mesut Şöhret, Fidan'ın ziyaretini değerlendirerek, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde kilit bir aktör olacağını vurguladı. Şöhret, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşünde de belirleyici bir rol oynayacağını ifade etti.

Şöhret, "Bu ziyaret, sadece bir diplomatik adım değil, aynı zamanda bölgesel barışa yönelik güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye'nin Suriye'de istikrar sağlanması adına öncü rol üstlenmesi, yeni yönetimin uluslararası alanda tanınmasına da kapı aralayabilir." dedi. Ayrıca, "Mart ayına kadar olan süreçte Türkiye'nin desteği, Suriye'nin anayasasının oluşturulması ve yönetim mekanizmalarının inşasında kritik bir önem taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Şöhret, bölgedeki dengeler açısından Türkiye'nin aktif tavrının sadece Suriye ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda diğer bölge ülkeleri ve Batı ile ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını belirtti. "Bu süreç, Türkiye'nin uluslararası alandaki diplomatik etkinliğini artırarak Suriye'nin yeniden yapılanmasını hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.