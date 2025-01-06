06 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Yeni yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Kahveden ete peynirden çikolataya...

Yeni yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Kahveden ete peynirden çikolataya...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 11:30 Güncelleme: 06.01.2025 11:45
ABONE OL
Yeni yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Kahveden ete peynirden çikolataya...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 06 Ocak 2025 tarihli taklit ve tağşiş ürünleri listeyi yayımlandı. Çeşitli firmalara ait ürünlerde önemli uygunsuzluklar tespit edildiği bildirilirken bu firmaların isimleri ve ürünleri tek tek duyuruldu. Kahveden ete, peynirden çikolataya kadar çok sayıda üründe farklı içerikler tespit edildi. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 06 Ocak 2025 tarihli kamuoyu duyurusunda, farklı firmalara ait ürünlerde tespit edilen uygunsuzluklar açıklandı.

KAHVEDE İLAÇ

İstanbul'un Silivri ilçesinde faaliyet gösteren GOLD İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin "VIEJO RESVERATROL MOZAMBIQUE" markalı "COFFEE" adlı ürününde ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi. Bu ürünün, Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri grubunda yer aldığı ifade edildi.

VIEJO RESVERATROL MOZAMBIQUE markalı kahveVIEJO RESVERATROL MOZAMBIQUE markalı kahve

KIYMA VE KÖFTEDE TEK TIRNAKLI ET

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ÖZ Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek firmasına ait ürünlerde ise ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Firmanın "DANA PARÇA ET-KIYMA" adlı ürününde kanatlı eti ve tek tırnaklı eti, "DANA-KUZU KÖFTE" adlı ürününde ise tek tırnaklı eti bulunduğu açıklandı. Her iki ürünün de Et ve Et Ürünleri grubunda olduğu belirtildi.

Kıyma ve köftesinde tek tırnaklı eti bulunan Öz Kasap (Instagram)Kıyma ve köftesinde tek tırnaklı eti bulunan Öz Kasap (Instagram)

PEYNİRDE DE HİLE

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren Kaydaş Gıda Tarım Hayv. Eml. Nak. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.'nin "CEMALZADE" markalı "TAM YAĞLI ERİTME PEYNİRİ" adlı ürününde natamisin tespit edildiği duyuruldu. Ürünün, Süt ve Süt Ürünleri grubuna dahil olduğu aktarıldı.

Cemalzade Eritme Peynir (Instagram)Cemalzade Eritme Peynir (Instagram)

ÇİKOLATADA BİLE...

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin "BOLLD EXTRA" markalı "EPİMEDYUM VE KIRMIZI GİNSENGLİ BİTKİ KARIŞIMLI ÇİKOLATA" adlı ürününde de ilaç etken maddesi bulunduğu ifade edildi. Bu ürünün ise Çikolata ve Kakao Ürünleri grubunda yer aldığı bildirildi.

Yeni yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Kahveden ete peynirden çikolataya...

İnsan sağlığına ihanet listesiİnsan sağlığına ihanet listesi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Kahveden ete peynirden çikolataya... Yeni yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Kahveden ete peynirden çikolataya... Yeni yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Kahveden ete peynirden çikolataya...
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör