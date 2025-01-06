Yeni yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Kahveden ete peynirden çikolataya...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 06 Ocak 2025 tarihli taklit ve tağşiş ürünleri listeyi yayımlandı. Çeşitli firmalara ait ürünlerde önemli uygunsuzluklar tespit edildiği bildirilirken bu firmaların isimleri ve ürünleri tek tek duyuruldu. Kahveden ete, peynirden çikolataya kadar çok sayıda üründe farklı içerikler tespit edildi. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 06 Ocak 2025 tarihli kamuoyu duyurusunda, farklı firmalara ait ürünlerde tespit edilen uygunsuzluklar açıklandı.
KAHVEDE İLAÇ
İstanbul'un Silivri ilçesinde faaliyet gösteren GOLD İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin "VIEJO RESVERATROL MOZAMBIQUE" markalı "COFFEE" adlı ürününde ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi. Bu ürünün, Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri grubunda yer aldığı ifade edildi.
KIYMA VE KÖFTEDE TEK TIRNAKLI ET
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ÖZ Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek firmasına ait ürünlerde ise ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Firmanın "DANA PARÇA ET-KIYMA" adlı ürününde kanatlı eti ve tek tırnaklı eti, "DANA-KUZU KÖFTE" adlı ürününde ise tek tırnaklı eti bulunduğu açıklandı. Her iki ürünün de Et ve Et Ürünleri grubunda olduğu belirtildi.
PEYNİRDE DE HİLE
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren Kaydaş Gıda Tarım Hayv. Eml. Nak. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.'nin "CEMALZADE" markalı "TAM YAĞLI ERİTME PEYNİRİ" adlı ürününde natamisin tespit edildiği duyuruldu. Ürünün, Süt ve Süt Ürünleri grubuna dahil olduğu aktarıldı.
ÇİKOLATADA BİLE...
İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin "BOLLD EXTRA" markalı "EPİMEDYUM VE KIRMIZI GİNSENGLİ BİTKİ KARIŞIMLI ÇİKOLATA" adlı ürününde de ilaç etken maddesi bulunduğu ifade edildi. Bu ürünün ise Çikolata ve Kakao Ürünleri grubunda yer aldığı bildirildi.