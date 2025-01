Yeni yılın ilk taklit ve tağşiş listesi yayınlandı! Kahveden ete peynirden çikolataya...

VIEJO RESVERATROL MOZAMBIQUE markalı kahve

KIYMA VE KÖFTEDE TEK TIRNAKLI ET

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ÖZ Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek firmasına ait ürünlerde ise ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Firmanın "DANA PARÇA ET-KIYMA" adlı ürününde kanatlı eti ve tek tırnaklı eti, "DANA-KUZU KÖFTE" adlı ürününde ise tek tırnaklı eti bulunduğu açıklandı. Her iki ürünün de Et ve Et Ürünleri grubunda olduğu belirtildi.