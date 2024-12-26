İnsan sağlığına ihanet listesi! Taklit ve tağşiş listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yeni bir listeyi açıkladı. Listeye göre, özellikle et ürünlerinde yapılan usulsüzlükler ön plana çıkıyor. Bazı firmaların, sucuk yerine sakatat kullandığı belirlenirken, baharatlarda ise yabancı maddeler bulunduğu tespit edildi.

PARÇA KIRMIZI ETTE TEK TIRNAKLI ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı kamuoyu duyurusunda, Adana'nın Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren Adem Tozman'a ait bu hareketli araçta yapılan incelemelerde, satışa sunulan "parça kırmızı et" ürününde tek tırnaklı hayvan etine rastlandığı tespit edildi.