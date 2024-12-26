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İnsan sağlığına ihanet listesi! Taklit ve tağşiş listesi güncellendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 10:12 Güncelleme: 26.12.2024 10:24
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İnsan sağlığına ihanet listesi! Taklit ve tağşiş listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yeni bir listeyi kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listede özellikle et ürünleri grubundaki usulsüzlükler dikkat çekiyor. Bazı firmaların sucuk yerine eşek eti kullandığı görülürken baharatlarda da yabancı maddeler tespit edildi. İşte o firmalar ve sahte ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yeni bir listeyi açıkladı. Listeye göre, özellikle et ürünlerinde yapılan usulsüzlükler ön plana çıkıyor. Bazı firmaların, sucuk yerine sakatat kullandığı belirlenirken, baharatlarda ise yabancı maddeler bulunduğu tespit edildi.

PARÇA KIRMIZI ETTE TEK TIRNAKLI ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 25 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı kamuoyu duyurusunda, Adana'nın Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren Adem Tozman'a ait bu hareketli araçta yapılan incelemelerde, satışa sunulan "parça kırmızı et" ürününde tek tırnaklı hayvan etine rastlandığı tespit edildi.

Adem Tozman'a ait seyyar araçta tek tıknaklı eti tespit edildi (AA)Adem Tozman'a ait seyyar araçta tek tıknaklı eti tespit edildi (AA)

KASAP HİKMETTE TAŞLIK

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Hasibe Bakar-Kasap Hikmet'in satışa sunduğu kıyma ürününde sakatat (taşlık) tespit edildi.

Kasap Hikmet (Facebook)Kasap Hikmet (Facebook)

ZEYTİNYAĞINDA HİLE

Kağıthane'de, Gültepe Peynircilik-Mehmet Tabak tarafından satılan "Natural Taş Baskı Sızma Zeytinyağı" ürününde, tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

Gültepe Peynircilik (Google Maps)Gültepe Peynircilik (Google Maps)

KEKİKTE YABANCI MADDE

Avcılar'da, Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Limited Şirketi'ne ait kekik ürününde yabancı madde bulundu.

Arifoğlu kekik (AA)Arifoğlu kekik (AA)

Silivri'de, Aksoy Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin "Çiftlik Yoğurdu" ürününde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.

Aksoy Süt Ürünleri (Facebook)Aksoy Süt Ürünleri (Facebook)

PİLİÇ SUCUĞUNDA KANATLI ETİ

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Asr Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin üretimi olan "Işıl İşlem Görmüş Piliç Kuvez Sucuk" ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

SUCUKTA SAKATAT

Kırklareli Merkez'de, Görgüneroğlu Gıda Maddeleri İmalatı Zah. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ait "Işıl İşlem Görmüş Baş Etli Sucuk" ürününde sakatat (baş eti) bulundu.

Görgüneroğlu Gıda (Instagram)Görgüneroğlu Gıda (Instagram)

ZEYTİNYAĞINDA PİRİNA YAĞI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Küptepe Zeytin'in "Naturel Sızma Zeytinyağı" ürününe pirina yağı karıştırıldığı belirlendi.

Küptepe Zeytin (Resmi web sitesi)Küptepe Zeytin (Resmi web sitesi)

TOHUM YAĞI KATTILAR

İzmir Selçuk'ta, SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.'nin "Naturel Sızma Zeytinyağı" ürünlerinde tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

Beyaz Altın Kaymak (resmi web sitesi)Beyaz Altın Kaymak (resmi web sitesi)

BEYAZ KAYMAKTA SAHTECİLİK

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, HFS Süt Gıda ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.'nin "Beyaz Altın Kaymak" ürününde %8 yağ oranı olması gerektiği halde, düşük yağ oranı tespit edildi.

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