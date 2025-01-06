Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 190 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, kent merkezinde 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 190 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.
Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.