İETT’de Karabat işler! Çarktan nemalandı 5 yılda milyarder oldu

İETT vurgunundan bir isim daha çıktı (AHABER ARŞİV)

KENDİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI AĞABEYİ GENEL MÜDÜR

Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 14 Kasım 2014'te İstanbul Ticaret Odası'na kaydoldu. Şirket 25 milyon lira sermaye ile kuruldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Remzi Baka olarak görünürken, ağabeyi Şaban Baka ise Genel Müdür olarak görev yapıyor.

İETT vurgunundan bir isim daha çıktı (AHABER ARŞİV)

SERVİS TEKNİSYENİ OLARAK SEKTÖRE ADIM ATMIŞ

İkitelli Organize Sanayi Sitesi'nde 7/24 hizmet veren otobüs servisinin açılışıyla ilgili 4 sene önce çıkan bir haberde ağabey Şaban Baka ile ilgili otobüs servis teknisyeni olarak sektöre adım attığı, çekirdekten yetişmesiyle bilindiği ifadeleri yer alıyor.