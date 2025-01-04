İETT’de Karabat işler! Çarktan nemalandı 5 yılda milyarder oldu
İstanbul'da İETT’nin arıza yapan, yanan ve kazaya karışan otobüsleri nedeniyle vatandaşlar çile çekerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın İETT vurgunundan bir isim daha çıktı. Adrese teslim ihalelerin verildiği şirketin sahibi Remzi Baka, 5 yıl önce küçük bir dükkanda oto tamirciliği yaparken bugün 35 kıyak ihaleden 19.7 milyar lira kazanan bir milyarder oldu.
Yıllar önce ailesiyle birlikte Siirt'ten İstanbul'a göç eden Remzi Baka'nın son 13 yıldaki hızlı yükselişi duyanları şaşkına çeviriyor. Topkapı'daki otobüs servisinde çırak olarak mesleğe adım atan Remzi Baka, daha sonra Esenler Sanayi Sitesi'nde serviste sigortalı işçi olarak çalışmaya başladı.
Remzi Baka, burada çalışırken askere gidip geldi. Vatani görevin ardından Esenler'deki işyerinde yeniden çalışmaya başlayan mekanik ustası Remzi Baka, ustası ölünce yerini alarak burada ustabaşı oldu.
Daha sonra İkitelli'deki Dolapdere Sanayi Sitesi'nde 2011-2012 yıllarında kendi işyerini açan Remzi Baka, 2013'te ise şimdi hizmet verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasıyla arazi satın aldıktan sonra İkitelli OSB'ye geçti.
BAHTI İMAMOĞLU SAYESİNDE AÇTI
Sabah'ın haberine göre Tamirci Remzi Baka'nın bahtı Ekrem İmamoğlu sayesinde adeta kabak çiçeği gibi açtı. Remzi Baka, CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketiyle sadece 2024 yılı ihalelerinde 12.7 milyar lira kazanarak Türkiye belediyecilik tarihinin rekorunu eline geçirdi.
Baka, bu tutarı Büyükşehir'in 2024'teki otobüs tamir bakım ihalelerini kazanarak elde etti. Remzi Baka, 27 Eylül 2019 tarihinde başlayan ve 29 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir ve iştiraklerinde gerçekleşen 35 ihalede KDV dahil 19 milyar 724 milyon lira kazanarak bu kategoride de liderliği kimseye bırakmadı. İmamoğlu'nun verdiği adrese teslim ihaleler, "bu paraya yüzlerce otobüs alınabilirdi" yorumuna neden oldu.
KENDİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI AĞABEYİ GENEL MÜDÜR
Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 14 Kasım 2014'te İstanbul Ticaret Odası'na kaydoldu. Şirket 25 milyon lira sermaye ile kuruldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Remzi Baka olarak görünürken, ağabeyi Şaban Baka ise Genel Müdür olarak görev yapıyor.
SERVİS TEKNİSYENİ OLARAK SEKTÖRE ADIM ATMIŞ
İkitelli Organize Sanayi Sitesi'nde 7/24 hizmet veren otobüs servisinin açılışıyla ilgili 4 sene önce çıkan bir haberde ağabey Şaban Baka ile ilgili otobüs servis teknisyeni olarak sektöre adım attığı, çekirdekten yetişmesiyle bilindiği ifadeleri yer alıyor.
2 BİN 250 SIFIR OTOBÜS SATIN ALINABİLİRDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 14 Şubat 2024 tarihinde sıfır 23 solo otobüs alımına ilişkin yaptığı açıklamada dönemin ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, 12 Otokar, 11 Mercedes marka toplam 23 solo otobüsün, Devlet Malzeme Ofisi'nden 129 milyon 831 bin 712 TL'ye alındığını söylemişti. Bu hesaba göre otobüsün tanesi 5 milyon 644 bin liraya geliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri tamir ettirmek için harcadığı 12.7 milyar lira parayla 2 bin 250 tane sıfır otobüs satın alabileceği ortaya çıktı.