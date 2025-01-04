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CHP’li Beykoz Belediyesi’nde olay! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla soruşturma başlatılan CHP'li Beykoz Belediyesi yine gündem oldu. Başkan Yardımcı Murat Miniç ile belediyeye ait kültür merkezinde görevli kadının uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkması ilçeyi karıştırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.01.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 07:16
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CHP’li Beykoz Belediyesi’nde olay! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Hakkında usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın devam Beykoz Belediyesi'nde yeni bir olay patlak verdi.

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in belediyedeki kadın özel güvenlik personeliyle ilişkisi ortaya çıktı. Belediyeye ait bir kültür merkezinde kadın özel güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Miniç, özel görüntülerini yaydıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

BİR YAPTIRIM UYGULANMADI!
SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre Miniç'in, belediyede çalışan özel güvenlik görevlisiyle belediyeye ait kültür merkezindeki uygunsuz görüntüsü mayıs ayında ortaya çıktı.

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

Kültür Merkezi'ne ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler önce Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e iletildi. Ancak Başkan Köseler, görüntüler sonrasında yardımcısını uyarmak veya hakkında işlem yapmak yerine bir adım dahi atmadı.

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

GÖRÜNTÜLER KARISINA ULAŞTI
Murat Miniç'in görevine sorunsuz devam etmesi üzerine, kadın güvenlik görevlisiyle olan görüntüleri karısına ulaştı. İlçede adeta elden ele gezmeye başlayan görüntüler sonrasında Miniç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, görüntüleri yaydıklarını iddia ettiği belediye personeli 7 kişi hakkında şikayette bulundu.

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

Şikayet üzerine Beykoz Polisi, Belediye Başkanının özel kalem müdürlüğünde görevli 2 kişi ile belediyede görevli 2 güvenlik personeli ve Alaattin Köseler'in eski sekreterinin de aralarında bulunduğu 7 kişinin ifadelerini aldı.

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