CHP’li Beykoz Belediyesi’nde olay! Başkan yardımcısının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

Kültür Merkezi'ne ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler önce Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e iletildi. Ancak Başkan Köseler, görüntüler sonrasında yardımcısını uyarmak veya hakkında işlem yapmak yerine bir adım dahi atmadı.