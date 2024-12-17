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Başakşehir’de faciaya yolculuk: Kontrolden çıkan İETT otobüsü can aldı

Başakşehir’de faciaya yolculuk: Kontrolden çıkan İETT otobüsü can aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.12.2024 19:58
Başakşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir İETT otobüsü, kaldırımda yürüyen iki yayaya çarptı. Kazada 35 yaşındaki Ömer Ersin hayatını kaybederken, 29 yaşındaki Ali Tiyek yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana geldi. İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otobüs, yolun kenarındaki kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Ersin olay yerinde hayatını kaybetti, Ali Tiyek ise çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı Kamerada
Kazanın dehşet verici anları, otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün bir anda yoldan çıkarak yayalara çarptığı ve çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koştuğu görülüyor.

Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şoför gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, kazaya teknik bir arıza ya da sürücünün dikkatsizliği sebep olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Vatandaşlardan Tepki
Kazanın yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, yaya güvenliğinin sağlanması için daha fazla önlem alınması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için trafik güvenliği konusunda daha sıkı tedbirler alınması gerektiği ifade ediliyor.

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Başakşehir’de faciaya yolculuk: Kontrolden çıkan İETT otobüsü can aldı
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