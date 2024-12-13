Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu

ABD MEDYASI: YPG PANİKTE

ABD basını ayrıca Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği yerleri tek tek temizlemesine dikkat çekiyor. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump bir kez daha Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar; çünkü biz karışmayacağız" dedi.

ABD basınına göre terör örgütü YPG, büyük bir çıkmaza girdi. YPG'li terörist Mazlum Kobani, New York Times gazetesine konuştu ve ABD'nin kendilerine yardım etmediğinden şikayet etti.

AVRUPALI UZMANLAR: AB–TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Viyana merkezli jeopolitik strateji uzmanı Velina Tchakarova: (AB Komisyonu Başkanı) Von der Leyen ve (Cumhurbaşkanı) Erdoğan önümüzdeki hafta bir araya gelirken, AB'nin ideolojik söylemin ötesine geçip, paylaşılan hedeflerle uyumlu eyleme dönüştürülebilir sonuçlara odaklanması esastır. Bu, bölgeyi istikrara kavuşturmak ve hem Avrupa hem de Ortadoğu için çok kapsamlı sonuçları olabilecek istikrarsızlığı önlemek için bir fırsattır.