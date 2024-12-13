Barışın adresi Türkiye! Güçlü ve tarafsız diplomasi
Türkiye, uluslararası arenada çok yönlü ve etkili bir politika yürütüyor. Libya'daki stratejik hamleleriyle Doğu Akdeniz'deki dengeleri yeniden şekillendiren Türkiye, Rusya-Ukrayna krizindeki dengeli pozisyonuyla çok yönlü politika kurmayı başardı. Türk devletleriyle ilişkileri güçlendiren Türkiye, Balkanlar'da da kilit ülke oldu. Türkiye’nin küresel arenada stratejik ve kilit bir aktör olma konumunu daha da sağlamlaştırdı.
Türkiye'nin sahada ve masadaki kararlılığı küresel siyasete yön vermeye devam ediyor. Dünyanın gözü bir yandan da Türkiye'nin yeni Suriye'nin inşasında atacağı adımlarda. ABD ve Avrupa, Baas sonrasını Türkiye ile şekillendirmenin peşinde. Ankara- Washington hattı ayrıca Gazze'deki olası ateşkes için de yoğun işliyor.
Ankara daha önce de Libya'da dengeleri değiştirdi. Doğu Akdeniz'de denklemi yeniden kurdu.
Karabağ işgalini sonlandırdı. Tüm bunlara ek olarak bir yandan Ukrayna savaşının sonlandırılması için de yoğun çaba sarf ediliyor.
Orta Asya'da ise Ankara'nın öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatı, uluslararası alanda gücünü artırıyor. Türkiye aynı zamanda Balkanlar'daki olası karışıklıklarda denge rolünü üstleniyor.
İşte Suriye, Filistin ve Afrika coğrafyasında Türkiye nezdinde yaşanan bazı gelişmeler:
AFRİKA BARIŞINA UMUT
Etiyopya-Somali arasında atılan imzalar dünya basınında geniş yankı buldu. Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile iki ülkenin Dışişleri bakanlarının da bulunduğu heyetler önceki gün Ankara'da bir araya geldi. Ankara Bildirisi'ne imza atıldı.
Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi, anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinin mümkün olduğunu göstermesi açısından önemli bir adım ve ümit verici bir gelişme olarak görülüyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlığın çözülmesinden memnuniyet duyduğu ve bu süreçte Türkiye'nin oynadığı önemli rolün farkında olduğu bildirildi.
YENİ SURİYE'NİN KAZANANI ANKARA
Dünyanın gözü günlerdir Suriye'ye kilitlenmiş durumda. 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından ABD ve Batılı ülkeler, Türkiye ile işbirliği için çalışmalarına hız verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geldi. Hafta sonu ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'ya gelecek.
Son olarak Foreign Policy sitesinde "Türkiye, Suriye iç savaşını nasıl kazandı?" başlıklı analiz yayımlandı. Analize göre Suriye'deki yönetim değişikliğinin ABD-Türkiye ilişkilerine olumlu yansıyabileceğine işaret ediliyor.
Analizde ayrıca "Ankara uzun zamandır ABD güçlerinin geri çekilmesini istiyordu. Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesi, kalan birlikleri nihayet ülkeye döndüreceğine dair umutları canlandırdı. Esad'ın gidişi bu sonucu daha olası hale getirebilir" denildi.
ABD MEDYASI: YPG PANİKTE
ABD basını ayrıca Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği yerleri tek tek temizlemesine dikkat çekiyor. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump bir kez daha Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar; çünkü biz karışmayacağız" dedi.
ABD basınına göre terör örgütü YPG, büyük bir çıkmaza girdi. YPG'li terörist Mazlum Kobani, New York Times gazetesine konuştu ve ABD'nin kendilerine yardım etmediğinden şikayet etti.
AVRUPALI UZMANLAR: AB–TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ
Viyana merkezli jeopolitik strateji uzmanı Velina Tchakarova: (AB Komisyonu Başkanı) Von der Leyen ve (Cumhurbaşkanı) Erdoğan önümüzdeki hafta bir araya gelirken, AB'nin ideolojik söylemin ötesine geçip, paylaşılan hedeflerle uyumlu eyleme dönüştürülebilir sonuçlara odaklanması esastır. Bu, bölgeyi istikrara kavuşturmak ve hem Avrupa hem de Ortadoğu için çok kapsamlı sonuçları olabilecek istikrarsızlığı önlemek için bir fırsattır.
ABD VE RUSYA: ANKARA İLE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasıyla ortaya çıkan durum konusunda Türkiye ile iletişimin devam ettiğini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Moskova'nın Ankara'yla Suriye meselesini istişare etmeyi sürdürdüğünü aktardı.
GAZZE'DE DE UMUT TÜRKİYE
ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesi açıkladığı 27 Kasım gecesi Gazze'ye de dikkat çekmişti. Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD, Gazze'de ateşkes sağlanması için Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte çalışacak" ifadelerini kullanmıştı.