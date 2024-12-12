Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi dünya basınında: Anlaşmanın mimarı Erdoğan

Etiyopya ve Somali uzun süredir toprak bütünlüğü ve ticaret konularında sorun yaşıyordu. Krizi çözmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan arabulucu rolüyle her iki ülke arasındaki anlaşmazlığı hızla giderdi. Resmi kaynaklar, "Somali'nin toprak bütünlüğü ve Etiyopya'nın ticari anlamda denize çıkışı, Somali'nin egemen olduğu gerçeğinden hareketle garanti altına alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi (DHA)

"BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİNE DAYALI YENİ BİR BAŞLANGICIN İLK ADIMI"

Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, Somali ve Etiyopya'nın Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bundan yaklaşık 8 ay önce başlatılan, 'Ankara Süreci'nde önemli bir aşamaya geldiklerini belirterek, "Böylece birtakım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk. Ülkelerin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik ilkesel tutumumuzun bir sembolü olarak Afrika'nın bu güzide köşesinde barış ve istikrarın sağlanması temel beklentimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi (DHA)

TÜRKİYE ANLAŞMAZLIĞI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Mayıs ayından itibaren tarafların rızasıyla Dışişleri Bakanlarımız iki defa Ankara'da bir kerede Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle Türk Evi'nde bir araya geldiler. Yüz yüze yapılan bu toplantıların yanı sıra birçok kez de telefon irtibatımız oldu. Tüm bu süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatli dinledik. Her iki ülkenin değerli katkılarıyla da bugün mutabık kaldığımız ortak bildiri metnini ortaya çıkardık. Bu ortak bildiri geçmişe değil, geleceğe odaklanmakta bizim için çok önem taşıyan bu iki dost ülkenin bundan sonra inşa edecekleri ilkeleri kayda geçirmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi (DHA)

DÜNYA MEDYASINDA ERDOĞAN MANŞETLERİ

Başkan Erdoğan'ın bu başarısı dış basında da konuşuldu. İşte dikkat çeken başlıklar.

Fransa merkezli France24 manşette "Türkiye, Etiyopya ve Somali'nin husumeti sona erdirmek için uzlaşmaya vardığını belirtti" haberine yer verdi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın tarihi bir anlaşmanın mimarı olduğunun altı çizildi.

Dünya basını manşetleri (France24)

İngiltere merkezli Reuters, "Erdoğan, Somaliland anlaşmazlığı nedeniyle Somali ve Etiyopya liderleriyle ayrı ayrı görüştü" başlığıyla haber yaptı. Türkiye'nin, iki komşu ülke arasındaki ilişkileri onarmak için verdiği mücadele haberde önemli yer tuttu.

Dünya basını manşetleri (Reuters)

Katar merkezli El Cezire yaptığı haberde, "Türk lider, Somali ve Etiyopya'nın gerginliği sona erdirmek için uzlaşmaya vardığını bildirdi." İfadelerini kullandı. Haberde, Türkiye'nin barışa yönelik çabalarından bahsedildi.

Dünya basını manşetleri (El Cezire)

ABD merkezli AP, "Etiyopya ve Somali, anlaşmazlık yaşanan bölge konusunda teknik görüşmeler yapmayı kabul etti" başlıklı haberinde, Türkiye'nin gerginliklerin giderek arttığı iki Doğu Afrika ülkesi arasında arabuluculuk yaptığını vurguladı.

Dünya basını manşetleri (AP)

ABD merkezli Bloomberg, "Etiyopya ve Somali, Türkiye'nin Aracılık Ettiği Uzlaşmayla Anlaşmazlığı Çözmeyi Kabul Etti" sözlerini kullanarak manşet yaptı. Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılan anlaşma haberde yer aldı.

Dünya basını manşetleri (Bloomberg)

ABD gazetesi The Washington Post, "Türkiye, Etiyopya'nın ocak ayında Somaliland ile kıyı şeridi boyunca bir deniz kuvvetleri üssü kurmak için arazi kiralamak üzere bir mutabakat zaptı imzalamasından bu yana aralarındaki gerginliklerin giderek arttığı iki Doğu Afrika ülkesi arasında arabuluculuk yapıyor." dedi ve uzlaşmada Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.