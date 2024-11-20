Başkan Erdoğan'dan nobellik diplomasi trafiği! 22 Eylül'den bugüne 9 ülke 7 uluslararası zirve...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomaside sonbahar trafiği adeta nobel alacak bir nitelik taşıdı. Erdoğan 22 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 2 aylık süreçte 9 ülkeye ziyaret, 7 uluslararası zirveye katılım, 36 devlet ve hükmet başkanı ve 6 uluslararası kuruluş temsilcisi ile görüşme, 6 bakan düzeyli de kabul gerçekleştirdi. İşte Başkan Erdoğan'ın 22 Eylül'den bugüne kadar gerçekleştirdiği diplomasi trafiği...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 2 ay süreçte yoğun diplomasi programı gerçekleştirdi.
KRİTİK TEMASLAR YOĞUN İŞ BİRLİĞİ!
Birçok ülkeye ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, stratejik ve ikili iş birliklerinin yanı sıra mevcut ticareti ve yatırım ilişkileri dahil olmak üzere birçok ülkede üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.
İSRAİL KATLİAMINI DÜNYAYA HAYKIRDI
Öte yandan Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de başlayıp Lübnan'a sıçrayan Orta Doğu'daki katliamlarını uluslararası platformlarda her fırsatta haykırdı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN 22 EYLÜL'DEN BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DİPLOMASİ PROGRAMI
YURT DIŞI
1. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj
2. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
3. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç
4. Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah
5. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
6. Almanya Başbakanı Olaf Scholz
7. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis
8. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
9. Pakistan Başbakanı Muhammad Shehbaz Sharif
10. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
11. Lübnan Başbakanı Necip Mikati
12. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan
13. Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani
14. Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo
15. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
16. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
17. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
18. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh
19. Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso
20. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov
21. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
22. Hollanda Başbakanı Dick Schoof
23. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
24. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen
25. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
26. İngiltere Başbakanı Keir Starmer
27. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
28. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu
29. Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatović
30. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
YURT İÇİ
1. Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel
3. Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada
4. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani
5. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye
6. Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad El Sani
TEMSİLCİLER
1. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan (KABUL)
2. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
3. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
4. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
5. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa
6. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt
BAKANLAR
1. Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç
2. Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi
3. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi
4. Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver
5. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
6. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha
ZİRVELER
1. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu
2. 16. BRICS Liderler Zirvesi
3. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi
4. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi
5. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi
6. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi
7. G20 Liderler Zirvesi