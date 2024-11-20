Başkan Erdoğan’dan nobellik diplomasi trafiği! 22 Eylül’den bugüne 9 ülke 7 uluslararası zirve...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 2 ay süreçte yoğun diplomasi programı gerçekleştirdi.

Fotoğraf: DHA

KRİTİK TEMASLAR YOĞUN İŞ BİRLİĞİ!

Birçok ülkeye ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, stratejik ve ikili iş birliklerinin yanı sıra mevcut ticareti ve yatırım ilişkileri dahil olmak üzere birçok ülkede üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan’ın BM 79. Genel Kurulu’ndaki hitabı

İSRAİL KATLİAMINI DÜNYAYA HAYKIRDI

Öte yandan Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de başlayıp Lübnan'a sıçrayan Orta Doğu'daki katliamlarını uluslararası platformlarda her fırsatta haykırdı.

Fotoğraf: EPA

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN 22 EYLÜL'DEN BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DİPLOMASİ PROGRAMI



YURT DIŞI

1. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj‍

2. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama‍

3. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç‍

4. Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah‍

5. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan‍

6. Almanya Başbakanı Olaf Scholz‍

7. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis‍

8. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan‍

9. Pakistan Başbakanı Muhammad Shehbaz Sharif‍

10. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy‍

11. Lübnan Başbakanı Necip Mikati‍

12. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan‍

13. Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani‍

14. Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo‍

15. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro‍

16. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev‍

17. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin‍

18. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh‍

19. Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso‍

20. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov‍

21. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev‍

22. Hollanda Başbakanı Dick Schoof‍

23. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron‍

24. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen‍

25. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman‍

26. İngiltere Başbakanı Keir Starmer‍

27. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev‍

28. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu‍

29. Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatović‍

30. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva‍

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YURT İÇİ

1. Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb‍

2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel‍

3. Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada‍

4. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani‍

5. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye‍

6. Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad El Sani‍

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TEMSİLCİLER

1. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan (KABUL)‍

2. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres‍

3. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen‍

4. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte‍

5. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa‍

6. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt‍

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BAKANLAR

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1. Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç‍

2. Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi‍

3. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi‍

4. Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver‍

5. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov‍

6. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha‍

Başkan Erdoağn G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi | Fotoğraf: DHA

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ZİRVELER

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1. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu‍

2. 16. BRICS Liderler Zirvesi‍

3. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi‍

4. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi‍

5. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi‍

6. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi‍

7. G20 Liderler Zirvesi