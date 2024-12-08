Başkan Erdoğan’ın nobellik diplomasisi akıllarda! Kremlin’den açıklama: İstanbul anlaşmaları temelinde...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov | Fotoğraf: AA

Peskov, müzakereyi reddeden tarafın Ukrayna olduğunu aktararak, "Düşmanlıkların durdurulması için koşullar, Başkan Putin tarafından bu yılın haziran ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı konuşmada ortaya konulmuştur" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL ANLAŞMALARI TEMELİNDE..."

Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu kaydeden Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya ile müzakereleri yasaklayan kararnameyi iptal etmesi gerektiğini ve Zelenskiy'in İstanbul anlaşmaları temelinde, cephede şekillenen gerçekleri dikkate alarak diyaloğun yeniden başlatılması talimatını vermesi gerektiğini söyledi.

TRUMP AÇIKLAMASI

Sözcü Peskov, Trump'ın Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamayı, "Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin dile getirdiği rakamlar Ukrayna'nın yorumudur ve Ukrayna'nın resmi yaklaşımını yansıtmaktadır. Kayıplara ilişkin gerçek rakamlar tamamen farklıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'dan daha fazla kayba sahip olduğunu ve bu oranların devam etmesinin Ukrayna ordusunun tamamen tükenmesine, seferberlik yaşının 18'e düşürülmesine ve zorunlu seferberliğin sıkılaştırılmasına yol açacağını ifade etti.

Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya geldi (29.03.2022) Fotoğraf: AA

ARABULUCULUK ROLÜ DÜNYADA SES GETİRMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki 'arabuluculuk' rolü, dünya çapında ses getirmişti. İki ülke arasındaki müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplatıda olumlu bir hava yansımış iki tarafta süreçteki görüşmenin yapıcı geçtiğini vurgulamıştı.