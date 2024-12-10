Başkan Erdoğan’dan NATO Genel Sekreteri Rutte ile kritik temas

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Esad sonrası Suriye ile ilgili gelişmeler masaya yatırıldı. İletişim Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti." denildi.

İşte İletişim Başkanlığından yapılan o açıklama

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.