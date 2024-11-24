Dünya Türkiye’yi izliyor! Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği dünya basınında

Dünyadaki Rusya- Ukrayna, İsrail- Gazze Şeridi ve Lübnan gibi savaş hatlarını yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı her zirvede mazlumun sesini duyurmak için açıklamalarda bulunuyor.

Savaşın bütün taraflarıyla ilişkilerini sürdüren NATO üyesi Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri ve yürüttüğü diplomasi bir kez daha dünya basınında geniş yankı buldu.

Brezilya devlet başkanı Lula Da Silva ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Reuters)

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ABD ziyareti sonrası yarın Türkiye'ye geliyor, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rutte ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 1000'inci günü çoktan dolan Ukrayna'daki işgali artık küresel bir savaş olarak tanımlaması Rus medyasında ses getirdi.

Kuzey Kore'nin cepheye asker gönderdiğini, ABD ve Avrupa'nın da silah yollayarak savaşa açıktan taraf olduğunu kaydeden Bakan Fidan, "Bunu kelimenin geniş anlamıyla küresel savaş olarak nitelendirmek mümkün... Şimdi her iki taraf da elini yükselterek bir gerçekliği ortaya koyuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

UKRAYNA AÇIKLAMASI DÜNYA BASININDA

RIA haber ajansı 'Türkiye Dışişleri Bakanı Ukrayna'daki çatışmanın nasıl küresel boyuta dönüştüğünü açıklıyor' derken, İzvestiya gazetesi 'Türkiye Ukrayna savaşında Batı'nın açıkça taraf seçmesine dikkat çekiyor' başlığını attı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Rus Haber Ajansı'nda (RIA)

TASS haber ajansı ise 'En üst düzey Türk diplomat: ABD ve Avrupa silah göndererek apaçık Kiev'in yanında yer alıyor' ifadesini başlık olarak seçti.

Dışişleri bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları Rus basınında (TASS)

"ERDOĞAN UCM'NİN EMRİNİ SELAMLIYOR"

Gazze Şeridi'nde on dördüncü ayında olan işgalde ise Başkan Erdoğan'ın Cumartesi günü İstanbul'da söyledikleri hem İsrail basınında hem de Arap medyasında yankı buldu.

Erdoğan, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını desteklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Alınan bu cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını, insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz. Bilhassa yıllardır dünyaya hak, hukuk, adalet ve insan hakları dersi veren Batılı ülkelerin bu noktada sözlerini yerine getirmeleri mecburidir" dedi.

Middle East Eye, 'Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli liderler için aldığı 'cesur' tutuklama emirlerini selamlıyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

ERDOĞAN'IN "CESUR" NİTELEMESİ ÖN PLANA ÇIKTI

El Ahram Erdoğan'ın UCM'nin kararını övdüğünü belirtip 'cesur' nitelemesini öne çıkardı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında (El Ahram)

Arab News Türkiye lideri Erdoğan'ın uluslararası mahkemenin aldığı kararı takdirle karşıladığını yazdı.

The Times of Israel "Erdoğan UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararını 'cesur' olarak tanımladı" başlığını tercih etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında (The Times of Israel)

JERUSALEM POST'TAN YALAN HABER

Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle dikkat çeken The Jerusalem Post gazetesi ise, Ankara'nın hafta içi yalanladığı iddialara rağmen "Hamas liderleri Gazze'deki muharebe alanının ölümcül olduğu kanıtlanırken gözünü Türkiye'ye dikti" başlığıyla yeni bir skandala imza attı.

Gazete, Gazze Şeridi'nde kalan Hamas liderlerinin Türkiye'ye taşınmak istediğini ileri sürdü.